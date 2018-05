ABN Amro verhoogt juist de stroppenpot, in tegenstelling tot ING die verlaagde. Reden: exposure naar offshore-industrie en scheepvaart van ABN Amro.

Niet van die heel geweldige cijfers, maar de bank zegt op schema te zijn met van alles en nog wat. Hier leest u ANP.



Oh, VEON is er ook. ANP meldt dit en in Frankfort heeft Takeaway-concurrent HelloFresh Q1's.

VEON heeft het eerste kwartaal van het jaar afgesloten met een lagere omzet in vergelijking met een jaar eerder. Ook het bedrijfsresultaat viel lager uit. Vooral negatieve wisselkoerseffecten zaten de telecom dwars.

Intussen bulderen de koersen u weer vanaf het bord tegemoet, nou nee. De dollar daalt weer, dat is het voornaamste. EUR/USD staat alweer vlak onder 1,20. Olie zakt ook iets en daarmee is alles wel verteld. Gelukkig is er de rest van de week genoeg te doen.

U leest alles in mijn vooruitblik van gisteren.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws nu:

Het opsplitsen van Air France en KLM is ondenkbaar. Dat heeft KLM-topman Pieter Elbers gezegd in het tv-programma Buitenhof. Wel kwam hij ook met scherpe opmerkingen richting het stakende personeel in Frankrijk.

Chinese toezichthouders hebben het onderzoek naar de voorgestelde overname van NXP door Qualcomm heropend. Het werk was naar verluidt eerder stilgelegd vanwege de toegenomen handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten.

Royal Dutch Shell heeft een overeenkomst getekend met Oman over onder meer de verkenning en ontwikkeling van gasvelden. Volgens een verklaring gaat Shell samen met branchegenoten werken aan projecten in het Arabische land.

Analistenadvies:

ArcelorMittal: naar €37 van €35 - Jefferies

ArcelorMittal: naar €39 van €37 - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:



De agenda stelt niet zo heel veel voor, zoals u ziet:

06:30 Nederland werkloosheid apr

07:00 ABN Amro Q1-cijfers

08:00 VEON Q1-cijfers

14:00 Fagron AVA

14:00 Brunel AVA

En dan nog even dit

Het CBS meldt dit:

En dat:

Evenveel failliet verklaarde bedrijven in april als in maart. Meer hierover op: https://t.co/tMxnMU8LlY pic.twitter.com/7nuz4Xv3mQ — CBS (@statistiekcbs) 14 mei 2018

Amerikaanse aandelen zijn nog atlijd wat goedkoper dan ze waren:

The forward 12-month P/E ratio for $SPX is 16.5, above the 10-year average of 14.3. https://t.co/OKJ91jAhae pic.twitter.com/JRSHQok4DT — FactSet (@FactSet) 14 mei 2018

Even kijken hoe het precies zit:

Beurskoersen reageren uitzonderlijk heftig op cijferregen. https://t.co/FsrKeyMsjj pic.twitter.com/bisKxKlGrO — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 14 mei 2018

Racen? $1000? Eerst zien, dan geloven:

Apart verhaal:

Xerox abandons planned deal with Fujifilm in victory for Icahn and Deason https://t.co/4FEBncxxMh — Reuters Top News (@Reuters) 14 mei 2018

Wacht even:

Olie nog even:

Oil prices fall away from last week’s multi-year highs as a relentless rise in U.S. drilling activity points to increased output https://t.co/MsxAkFUo8h by @hgloystein More from #ReutersEnergy: https://t.co/2bsikLXOeJ pic.twitter.com/zkYHGHWZXy — Reuters Top News (@Reuters) 114 mei 2018

Wat?

An academic study has "broken" Warren Buffett’s secret code https://t.co/S8G8ZhZ5tD — MarketWatch (@MarketWatch) 13 mei 2018

Inderdaad, u moet echt zoeken naar nieuws hierover:

Oops! #Italy’s populist parties reach deal to form govt. 5 Star Movement and League party have reached an agreement on a govt program. Markets have been so far too sanguine on Italy. https://t.co/TGD6DzOpVz pic.twitter.com/LJx9RoDEIn — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 13 mei 2018

Altijd een leuke huiskamervraag: welke twee landen gingen nog nooit failliet?

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.