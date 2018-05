Beleggers krijgen in de nieuwe beursweek weer een reeks bedrijfsresultaten te verwerken. Zo komt op het Damrak ABN AMRO nog met cijfers en in de Verenigde Staten is het de beurt aan winkelgigant Walmart. Verder gaat de aandacht vooral uit naar de jaarvergadering van het door stakingen en onrust aan de top geplaagde Air France-KLM.