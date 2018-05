Vooruitblik: Gaat lekker, hé?

Lekker rustig weekendje, of...? Hahaha:

Nou dan ga ik in godsnaam volgend jaar zelf maar naar het songfestival. Dit schiet ook niet op zo. — Dries Roelvink (@ikbendries) 13 mei 2018

Hoe vers van de pers wilt u het hebben? KLM peinst niet over een scheiding met Air France, maar het bedrijf had wel twee hele, vette, dikke Boeings kopen voor het geld wat die Franse staking nu al kost, aldus de CEO van KLM. Ik wens u morgen weer veel plezier met dit stuntvliegaandeel.

'Wat ik belangrijk vind, is dat we weer de spirit van de eerste jaren terugkrijgen,' zegt @KLM-topman Pieter Elbers over de afgenomen inspraak van KLM binnen de samenwerking met Air France #buitenhof pic.twitter.com/MQW1m1Es9e — Buitenhof (@Buitenhoftv) 13 mei 2018

Spirit? Wat een niks zeggende quote. Op de beurs zien we liever die winsten van de eerste jaren terugkomen, die helaas van korte duur waren. Het aandeel is dit jaar trouwens bijna gehalveerd en is nog voor het dramatische Philips Lighting, Avantium en Beter bed het slechtste Amsterdamse indexaandeel.

Probleem #AirFranceKLM in één grafiek (sinds fusie 30-9-2003). Omzet stagneert en ieder jaar hopen en bidden of en wat voor winst er is.

Geel: koers

Blauw: winst per aandeel

Groen: omzet p/a

Paars: dividend p/a

Leuk voor handelaren, (waarde)beleggers hebben hier niks te zoeken pic.twitter.com/K1Z7rn0fEX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 7 mei 2018

Dit zijn de 2018 floppers of bad guys op de Nederlandse beurs. Die is na die februaridip en een paar per saldo zijwaartse maandjes weer lekker aan het draaien geslagen. Nou ja, lekker? Het gaat net zo langzaam als in 2016 en 2017, maar wel gestaag. Inclusief dividend staat het Damrak dit jaar toch alweer op +5,3%.

Er is nog een fnuikende stijging op de beurs: olie. En ene Royal Dutch Shell tikte deze week €30 aan, een koers die we voor het laatst in de zomer van 2014 zagen. Dat was voor olie aan haar duikvlucht begon. Olie zelf bodemde op 2 februari 2016 op $26,05 (WTI). Brent bodemde op 20 januari 2016 op $27,10.

Wat bakten onze oliewaarden er van sinds die bodem van WTI? Eens zien, prijzen zonder herbelegd dividend en uiteraard alles in euro's:

Om gedonder in de comments voor te zijn neem ik ook sinds de Brent-bodem. Ik heb de AEX er niet bijgezet, want het is al zo vol. Denk die denkbeeldig in het midden, want onze index dikte rond 40% aan.

Nu gaven zowel Brunel als SBM Offshore deze week een hoopgevende outlook af, Shell is zo'n beetje klaar met haar desinvesteringen ($29 van de voorgenomen $30 miljard ofzo uit mijn hoofd) en de sales-afdeling van Fugro slijt haar dagen nog met darten. Vopak kent ook het contagion en backwardation verhaal.

Shell kunt u eigenlijk altijd kopen - een meer obligatie-achtig aandeel bestaat bijna niet - voor het mooie dividendrendement. SBMO heeft misschien nog wel jaren last van een moeilijjk in te prijzen Braziië-discount. Zelf dobbel ik niet, maar als ik een gokje zou willen nemen, denk ik nog het meeste aan Fugro en Brunel.

Garantie tot de voordeur, maar ik vind dat deze bedrijven zich razend knap door de oliecrisis heen bewegen en ze zijn zo mean & lean als wat. Als de opdrachten terugkomen, gaan alle opbrengsten bij wijze van zo door naar onderaan de streep. Vopak is vooral aan het investeren. Als dat er (volgend jaar?) nou eens uit komt?

Ho, dit zijn geen koopadviezen - ik geef nooit hard advies - maar als u deze fondsen op uw watchlist hebt staan, moet u nu beslissen. Dat wil zeggen, als u eerst ter bevestiging een persberichtentsunami met nieuwe opdrachten wilt zien, is de koerswinst weg. Uw risico is dat die opdrachten er niet (meer) komen.

Agenda

Volle agenda weer deze week, maar duidelijk is dat het Q1-cijferseizoen afloopt. Bij ons mag u nog onder meer Pharming en Heijmans verwachten, in Amerika sluit Wal-Mart het rondje officieus af. Verder zijn er bij ons en onze oosterburen BBP-cijfers. Wie dat wil mag die als Klapperrr van de Week nemen.

Ik vind zelf de New York en Philadelphia Fed Indices en de Duitse ZEW Index over deze maand veel interessanter dan die oude Q1 BBP-cijfers. Want het verhaal is momenteel dat weliswaar de grootste vaart uit de wereldeconomie is, maar dat die wel lekker door dampt. Dat moeten die indices dan deze week bevestigen.

Verder zijn er inflatiecijfers over april, ex-dividenden en jaarvergaderingen. Kijk verder maar of er nog iets van uw gading bij zit. Nog even over Pharming en Heijmans: nornmaal gesproken bewegen biotechs amper op cijfers. Het gaat hier altijd om de persberichten met productnieuws die voor reuring zorgen.

Bij Heijmans is het stilletjes de laatste tijd. Weinig gedonder. Op de beurs wil dat nog wel eens een goed teken zijn. De BAM Q1's vielen ook mee, wie weet. Helaas, Reuters geeft alleen maar jaarschattingen. Ik kan u niet de verwachtingen voor Q1 geven en ik weet ook niet wat het bedrijf allemaal kwijt wil in haar update.

Nog één ding, het Amerikaanse Q1-cijferseizoen was een doorslaand succes. Waarom zijn de koersen dan niet 24,9% gestegen, roept u nu met een van #ophef en #schande overslaande stem? Wellicht hadden ze dat vorig jaar al gedaan in aanloop náár... nu! Beleggen is en blijft vooruitkijken.

$SPX is reporting earnings growth of 24.9% for Q1, the highest earnings growth since Q3 2010 (34.0%). https://t.co/OKJ91jAhae pic.twitter.com/u6VEoMn4uL — FactSet (@FactSet) 11 mei 2018

Scrollt u maar even gezellig mee voor de hele agenda:

14 mei

06:30 Nederland werkloosheid apr

14:00 Fagron AVA

14:00 Brunel AVA



15 mei

04:00 China industriële productie apr 6,3% YoY

07:00 Allianz Q1-cijfers

07:00 Credit Agricole Q1-cijfers

07:00 Merck Q1-cijfers

07:00 Commerzbank Q1-cijfers

08:00 Duitsland BBP Q1 0,4% QoQ

08:00 RWE Q1-cijfers

08:45 Frankrijk CPI apr 0,1%

09:30 Nederland BBP KW1

11:00 Duitsland ZEW Index mei -8,2

11:00 EU BBP Q1 0,4% QoQ

14:30 VS detailhandelsverkopen apr 0,5%

14:30 VS New York Empire State Manufacturing Index mei 16,0

16:00 VS bedrijfsvoorraden mrt 0,2%

16:00 VS NAHB huizenmarktindex mei 69,0



16 mei

01:50 Japan BBP Q1 0,2% QoQ

06:30 Nederland detailhandelsverkopen apr

07:00 Ageas Q1-cijfers

08:00 TIE Kinetex Q1-cijfers

08:00 SnowWorld Q1-cijfers

08:00 Heijmans Q1-cijfers

08:00 Duitsland CPI apr 0,4%

08:00 Telecom Italia Q1-cijfers

09:00 Brunel €0,15 ex-dividend

11:00 EU CPI apr 0,3%

14:00 Avantium AVA

14:00 Ctax AVA

14:00 AND AVA

14:00 VS bouwvergunningen apr

14:00 Macy's Q1-cijfers

15:15 VS industriële productie apr 0,5%

16:30 VS: wekelijkse olievoorraden

22:00 Cisco Q1-cijfers



17 mei

07:00 Pharming Q1-cijfers

08:00 KBC Q1-cijfers

08:00 Vivendi Q1-cijfers

08:00 Bouygues Q1-cijfers

09:00 ArcelorMittal $0,10 ex-dividend

09:00 Aperam $0,45 ex-dividend

09:00 Philips Lighting 1,25 ex-dividend

09:30 Unibail-Rodamco AVA

14:00 Brill AVA

14:00 Rood Microtec AVA

14:00 Takeaway AVA

14:00 Refresco AVA

14:00 Wal-Mart Q1-cijfers

14:00 JC Penney Q1-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims

18:00 VS Philadelphia Fed Index mei 22,8

22:00 Applied Materials Q1-cijfers



18 mei

01:30 Japan CPI apr

07:00 Tencent Q1-cijfers

08:00 Curetis Q1-cijfers

08:00 Ctac €0,08 ex-dividend

08:00 AstraZeneca Q1-cijfers

10:00 Gemalto AVA

14:00 Home Depot Q1-cijfers

14:00 Deere Q1-cijfers

18:00 Aegon AVA

Krijgt Corné weer het laatste woord:

Deze week gaan we in op de problemen in de emerging markets.

Een tussentijdse update van het cijferseizoen.

In hoeverre vallen cijfers mee of tegen en was de reactie hierop?

En als afsluiter de weekagenda.https://t.co/UUTxfMwOVz — Corne van Zeijl (@beursanalist) 12 mei 2018

Kiek op de Grafiek

Risk happens fast heet het op de beurzen, of vertrouwen komt te voet en gaat te paard, in normaal Nederlands. Wat dat laat de AEX dat mooi zien. In februari kletterde het ding zo naar binnen en sindsdien wordt het verloren terrein met bloed, zeet en tranen heroverd. Tot top 572,91 is het nog 1,8% te gaan.

Tegen 15,5 keer de huidige winst en tegen 3,3% dividendrendement kunt u morgen de index aan de balie op het Damrak afhalen.

De AEX herbeleggingsindex, ofwel de Nederlandse DAX, is al aan het pannenbier. De nieuwe all time high van donderdag luidt 1851,71, De index staat dit jaar op +5,2%, waar de AEX prijsindex op +3,3% staat. Het verschil zijn de herbelegde dividenden. En na 35 jaar index scheelt dat intussen bijna 1300 indexpunten.

Gewoon met dom buy & hold en coupons knippen bereikt. Ik wens u veel succes weer met timen, stockpicken, er in en er weer uit, gokken, cash gaan, alles op alles en wat al niet meer. Precies dat wat de beurs nou juist zo leuk maakt, waar me met z'n allen aan zijn verslaafd, maar waar we geen zier mee opschieten :-)

Waar indices stijgen, daalt de volatiliteit. Dit is zeker geen wetmatigheid, maar gaat nu wel op: zie de AEX VIX Index, ofwel volatiliteit. Gelet op de vragen die ik over dit ding krijg, blijven mensen maar denken dat dit ding de AEX voorspelt. Nee. Blijf alstublieft van rare VIX-producten af, als geen ingewijde bent.

Levensgevaarlijk, dat zagen we in februari wel toen een aantal van deze producten klapten. Bij voorkeur in een paar koerstikken De gemiddelde particulier die een vola-hedge wil, raad ik Flow Traders maar aan. Beweegt ook mee en dan hebt u aandeel (en dividend) nog in plaats van een margin call, als het fout gaat.

De Eurostoxx 600 bevestigt het beeld van de AEX. Wist u trouwens dat de Italiaanse FTSE/MIB 30 dit jaar de beste Europese index is met +10,4%?

Opvallend weinig reuring trouwens over de vorming van een nieuwe Italiaanse regering, die niet helemaal compatible lijkt met Brussel en EU:

Italy's nascent government has tough economic circles to square https://t.co/0qbl2k3ri2 pic.twitter.com/1xsg7pxZjD — Reuters Top News (@Reuters) 13 mei 2018

Want... Nee, ik begrijp echt niet waarom hier geen herrie over is.

Italië gaat studeren op het Griekse plan van Varoufakis: een nieuwe, eigen munt naast de euro. https://t.co/p3jGKkPPjw #FD — Mathijs Bouman (@mathijsbouman) 11 mei 2018

De S&P 500 trekt, ondanks een stijgende dollar, ook weer aan. De index zit nog wel vast in het zijwaartse niemandsland.

Over naar de rentes, onze tienjaars vind het wel een beetje best zo rond 0,7%. Er is geen duidelijke richting.

Het lukt me niet een jaargrafiek te maken, maar de Duitse rente laat min of meer hetzelfde beeld zien.

De Amerikaanse rente stijgt. Duidelijk en meer valt er niks over te zeggen.

Ja, die dekselse dollar, maar nu?

Olie laat een prachige opgaande trend zien. Valt mij nog mee dat het geen uitzinnige prijzen regent van de bekende koersdoelroepgoeroe's, Sorry, net als de Duitse rente krijg ik de grafiek even niet langer.

Goud zijwaartst dat het een lieve lust is.

Zo jong nog al die gasten die in bitcoin zitten te roeren en dan nu al per saldo aan het saaiwaartsen :-)

Prettige zondag verder en tot morgen, tot voorbeurs.