Fondsenrondje: Oerend saai

Het is natuurlijk ook wel een intikkertje. De gretigheid waarmee De Telegraaf dit bericht heeft getikt spat er af. Laat ik het er maar op houden dat geld niet stinkt, of u nou links of rechts bent en of u nou in de markt of in het publieke domein werkt.

Marktoverzicht

Dat was weer de dagelijkse #ophef en #schande, valt er op de brede markt nog niets te beleven? Nee, alles, maar dan ook alles blijft dicht bij huis. Ik schakel meteen over naar het Damrak. Eerst de cijferaars.

Tien jaar na de ontluistering van ArecelorMittal staat de tent meaner & leaner dan ooit op de rails? Prima cijfers. Nico heeft ook al een stukje zonder inlog.

OCI levert ook aardige Q1's af en dat wordt ook beloond.

Eurocommercial Properties begint nu ook te lopen op een aardige update.

Dit zijn de adviezen van vandaag en verklaren wellicht de daling van ING:

ING: naar buy van hold - Independent Research

ING: naar €13,50 van €15,50 (reduce) - KBC Securities

ING: naar neutral van buy en naar €14,50 van €17,30 - Natixis

Air France-KLM: naar €9,5 van €13 - HSBC

IMCD: naar €59 van €57,50 - Deutsche Bank

Geen paniek, een reeks fondsen blijft achter doordat ze e-dividend zijn:

09:00 IMCD notering €0,62 ex-dividend

09:00 Stern notering €0,75 ex-dividend

09:00 DSM notering €1,27 ex-dividend

09:00 ICT Group notering €0,35 ex-dividend

09:00 Boskalis notering €1,00 ex-dividend

Verder nog iets?

Altice heeft er zin in, ik zie niet meteen een trigger.

ALTICE veert op vanaf de daily SMA op 7,62, nieuwe uptrend naar 8,55 in gang gezet.... https://t.co/3kxQAdfJXO — Nico PR Bakker (@TheDailyTurbo) 11 mei 2018

Air France-KLM reageert of goed op die vervoerscijfers (fraaie voor KLM en vreselijke van Air France), of gaat gewoon in de rebound.

Pharming loopt stiekem op.

Waar komt Van Lanschot Kempen vandaan?

