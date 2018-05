Aldus CEO Lakshmi Mittal, die denkt dat de wereldwijde staalvraag dit jaar 1,5 à 2,5% stijgt:

The outlook for 2018 has strengthened as the year has progressed, with the combination of growing demand and supply-side reform driving higher capacity utilisation rates and healthy steel spreads globally.

ArcelorMittal reports results for the first quarter 2018https://t.co/k0EmS3mzjj pic.twitter.com/9XoLlVy40P — ArcelorMittal (@ArcelorMittal) 11 mei 2018

Vooruit plaatje er bij, ziet er goed uit op het eerst gezicht. Of het goed genoeg is voor de koers, waag ik me zeker bij ArcelorMittal niet aan. Hier leest u nog ANP en - dat is snel! - daar is Nico al met zijn analyse voor de IEX Beleggersdesk: keurige cijfers, schrijft hij.

Wie hebben we daar nog meer? Zoek de verschillen, een carrier op twee snelheden dus. ANP kan er ook geen chocolade van maken:

OCI is er ook met Q1's met dikke, vette double digits. Hier leest u ANP.

Daarmee zijn we er nog niet. Eurocommercial Properties is er ook nog tussen de schuifdeuren. ANP maakt er dit van.

De koersen lopen weer en het lijkt wel weer 2017: we schuiven langzaam op richting records. Ik zie geen enkele gillende prijs en de dollar weet even niet aan welke kant van 1,19 ze moet staan. Nvidia deed nabeurs New York -2,9% op haar Q1's en DropBox -4,1% op die van haar.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws, die grote blocktrade scheelt toch even 2,50 euro met de slotkoers van gisteren daar bij Takeaway:

Takeaway-aandeelhouder Prime Ventures biedt 2,4 miljoen stukken aan. De aandelen worden verkocht voor een prijs van 46,25 euro per aandeel aan institutionele investeerders. De aangeboden stukken vertegenwoordigen een waarde van 5,6%.

Analistenadvies luidt aldus en er zijn geen AFM short-meldingen.

Air France-KLM: naar 9,5 van 13 - HSBC

IMCD: naar 59 van 57,50 - Deutsche Bank

De agenda stelt op die handvol cijfers en een reeks ex-dividenden weinig voor. Het is wel lekker dividendcouponnetjes knippen zo met de AEX herbeleggingsindex op een nieuwe all time high.

08:00 ArcelorMittal Q1-cijfers

08:00 Eurocommercial Q1-cijfers

09:00 IMCD notering €0,62 ex-dividend

09:00 Stern notering €0,75 ex-dividend

09:00 DSM notering €1,27 ex-dividend

09:00 ICT Group notering €0,35 ex-dividend

09:00 Boskalis notering €1,00 ex-dividend

09:00 Spanje inflatie CPI apr 0,1% MoM

14:30 VS import- en exportprijzen mrt 0,5% en 0,3% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mei 99,5

En dan nog even dit

Ja, met die dure dollar is het stilletjes bij de pompstations:

Oil is on course for another weekly gain as Middle East tensions spark fears of a shortage https://t.co/qOXGd6iWkl pic.twitter.com/787aCBy4yE — Bloomberg (@business) 11 mei 2018

Olie is denk ik de meest politieke asset die er is:

The U.S. has a new bargaining chip on the table when it comes to Iranian sanctions: shale https://t.co/Ew234NHd26 pic.twitter.com/8s1UM4R1pN — Bloomberg (@business) 11 mei 2018

Nog even over de laatste grote tech dit rondje:

Chipmaker Nvidia sees fewer crypto miners, more gamers in future https://t.co/78fzdQSim3 pic.twitter.com/tUxMICdlY1 — Reuters Top News (@Reuters) 11 mei 2018

Deze dan ook maar:

Dropbox tops estimates in first results since IPO https://t.co/y5TPc0ZhBV pic.twitter.com/sAbNqd1ygL — Reuters Top News (@Reuters) 11 mei 2018

Ondanks al die records zijn de Nasdaq 100 en de SOX inderdaad veel goedkoper dan in 2000:

Semiconductor stocks traded in the U.S. are still on fire, even though many trade at low price-to-earnings valuations https://t.co/DqCHq4Yg8K via @PhilipvanDoorn — MarketWatch (@MarketWatch) 11 mei 2018

En de rest:

#Apple hits fresh life-time high after credit card deal w/ Goldman Sachs. NOW on course to become the first real $1tn company. pic.twitter.com/ICgO4coSI8 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 10 mei 2018

Wil niet bij sensitieve content staan:

Cisco pulls all online ads from YouTube https://t.co/SztB70ItQN pic.twitter.com/mmHb0uJllm — Reuters Top News (@Reuters) 11 mei 2018

Wat een bedragen:

These are the top 10 highest-paid executives https://t.co/51H3aGpwCx pic.twitter.com/BIajErcrVx — Bloomberg (@business) 11 mei 2018

Niet iedereen:

WSJ heeft alle S&P 500 CEO salarissen uit zitten pluizen https://t.co/FezvbtSp0M Voor de gein pik ik de laagstbetaalden er eens uit. Zitten drie bekende namen tussen pic.twitter.com/xvn9bXGQ65 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 mei 2018

Jeuj:

INSIGHT: China's multi-story hog hotels elevate industrial farms to new levels https://t.co/UfhBUhQqKR by @dpattonbeijing pic.twitter.com/jURYpeawVD — Reuters Top News (@Reuters) 11 mei 2018

In China is alles bigger and better:

Watch as one operator controls 1,374 drones in spectacular Chinese light show via @ReutersTV pic.twitter.com/9RtCCACQl7 — Reuters Top News (@Reuters) 11 mei 2018

Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.