Liveblog: ArcelorMittal, en Boskalis

Update 10:50 uur: Boskalis

Boskalis denkt al na over de opvolging van Kapitein Peter (1957)? Zijn contract loopt tot eind volgend jaar.

De cijfers en outlook van Boskalis waren weer niet best. Berdowski is sinds 2006 CEO van het bedrijf en helaas is hij zijn prachtige outperformance kwijt. Het is wel een heel wispeltruig aandeel.

Update 10:45 uur: Italië

Inderdaad, de Italiaanse rente wiebelt wat heen en weer, maar de Italiaanse beurs is met 10% zelfs de beste van Europa. Poging tot antwoord: het raakt de winsten niet direct en vol?

A deal is likely to be struck in Italy to share power between two parties openly hostile to the euro, yet investors are not clamouring for the exit. What's going on? https://t.co/ymS37JvC2E — Financial Times (@FinancialTimes) 11 mei 2018

Update 10:40 uur: Robin Hood

De gratis broker (gelukkig hebben ze de spreads nog):

Robinhood rockets to a $5.6B valuation with a massive new funding round https://t.co/COtuxxjJHK pic.twitter.com/MjcPCuxEds — TechCrunch (@TechCrunch) 10 mei 2018

Update 09:45 uur: Nvidia

Altijd dat leren jasje:

Nvidia CEO says self-driving pause, Tesla Model 3 issues did not affect auto business https://t.co/taC0eIP0E5 — MarketWatch (@MarketWatch) 11 mei 2018

Update 09:30 uur: Siena de gekste

99,6% dus:

#Italy's Banca Monte dei Paschi di Siena unexpectedly realized a profit in Q1 after two years of continuous losses. Still 'some' way to go with share price down 0.996% since 2008. pic.twitter.com/sxhjfXIIbF — jeroen blokland (@jsblokland) 11 mei 2018

Update 09:25 uur: Juist

Zijn er verder nog vragen?

There are no bad stocks, only bad prices.



Which usually belong to bad stocks. — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) 10 mei 2018

Update 08:00 uur: OCI

OCI boekte een flink hogere omzet in Q1 dankzij het operationeel worden van nieuwe fabriek in de VS: