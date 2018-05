Liveblog: ArcelorMittal, Eurocommercial, OCI Beurs vandaag

Update 08:00 uur: OCI OCI boekte een flink hogere omzet in Q1 dankzij het operationeel worden van nieuwe fabriek in de VS: Update 08:00 uur: Nvidia Recordcijfers voor de Amerikaanse producent van o.a. videokaarten. De koers zakte wat weg nabeurs, maar stond al op een all time high. Enorme groeicijfers, maar de verwachtingen voor de komende kwartalen zijn wat minder dan verwacht, voor Q2 verwacht Nvidia een omzet van $3,1 miljard, lager dus dan in het afgelopen kwartaal. Update 08:00 uur: Eurocommercial Properties De vastgoedspecialist komt met de Q3-cijfers. EP heeft een ander boekjaar (van juli tot juli). Enkele highlights uit het persbericht: Earnings (direct investment result) increased 9.3% compared with the same period last year, due to an increase in rental income and reduced interest expenses.

Earnings per depositary receipt increased 7.7% to €1.81.

Net property income rose 5.5% for which the main drivers were additional income from completed property extensions, projects and acquisitions. ? Rental growth was 2.9% on a like-for-like basis (excluding Valbo and Woluwe which were acquired in January and March 2018 respectively).

Retail sales grew 1.5% for the nine months to 31 March 2018.

The sale of four Italian centres was completed after close of the period in April 2018, bringing total sales to €367 million for the financial year. Update 08:00 uur: ArcelorMittal Sterke groeicijfers voor ArcelorMittal, vooral door de hogere staalprijzen (+18%) vergeleken met vorig jaar. De volumes kwamen licht hoger uit (+1,4%). Nettowinst per aandeel kwam uit op $1,17 per aandeel. Update 08:00 uur: Adviezen Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: Air France-KLM: naar 9,5 van 13 - HSBC

IMCD: naar 59 van 57,50 - Deutsche Bank

