Een kalme handelsdag vandaag met licht hogere koersen. Opnieuw veel ex-dividendfondsen, zoals Stern, IMCD, DSM en Boskalis. De AEX heeft behoorlijk wat eels wordt het dividend alweer ingelopen. Cijferwerk bij ArcelorMittal, OCI en Eurocommercial Properties. ArcelorMittal verdiende goed dit kwartaal en nam ook nog eens een aantal eenmalige lasten. De outlook voor de rest van het jaar is bemoedigend en het concern wil enerzijds graag schuld afbouwen, maar wil anderzijds ook graag investeren. Hier leest u meer. Updates en analyses van al de cijferende fondsen leest u bij IEX Premium. Europa De Europese beurzen sloten wisselend met wat plusjes voor Italië en Spanje en een kwart procent verlies bij de Duitsers. Het Zweedse Volvo, nu in handen van het Chinese Geely, wordt waarschijnlijk dit najaar naar de beurs gebracht. Nokia was een mooie stijger de afgelopen week, de Chinese concurrent ZTE zit in grote moeilijkheden nu de Amerikaanse regering Amerikaanse bedrijven verboden heeft om onderdelen aan ZTE te leveren de komende 7 jaar. ZTE heeft producten geleverd aan Iran. Wall Street De indices op Wall Street laten wederom mooie plussen zien, alleen de techindex Nasdaq blijft achter met 0,1% winst. De Dow staat een half procent hoger, gesteund door opnieuw een sterke olieprijs. Nvidia, de techweather, had prachtige cijfers maar voorspelde dat de omzet uit cryptomining volgend kwartaal met 2/3de zal afnemen. Nvidia sloot gisteren op een all time high maar moet vandaag een half procentje terug. Opvallend vandaag TomTom bewoog aan het einde van de dag opeens vreemd. Het aandeeltje steeg sinds het Reutersartikel waarin gewag werd gemaakt van overnamespeculatie van €7,50 naar circa €8,30 en kroop vandaag verder omhoog richting €8,55. In dat Reuters artikel, van 28 maart alweer, werd beweerd dat TomTom adviseurs (Deutsche Bank)in de hand had genomen om de interesse van potentiële kopers te peilen. Air France-KLM steeg vandaag 5%, wie weet zit daar in het weekend ook wat aan te komen. De huidige ceo Janaillac stelde zijn positie ter discussie en is per 15 mei exit. Agenda maandag 14 mei 06:30 Nederland werkloosheid apr

