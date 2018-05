AEX Weekslot: 562,27 +1,2% Beurs vandaag

Opnieuw wist de AEX de afgelopen week hoger af te sluiten. Doordat er dagelijks ook nog dividend van bepaalde fondsen afgaat is de stijging nog wat groter dan verwacht. Irandeal Het besluit van de VS in zake Iran drukte vooralsnog wat op de koersen maar het was uiteindelijk weer business as usual. Het sentiment begint daarmee weer wat op dat van vorig jaar te lijken: de beurs houdt de adem in afwachting van een besluit van Trump

hij zal het toch niet doen?

hij doet het toch

er gebeurt niks Focus op bedrijfsresultaten Aandacht voor de bedrijfsresultaten dan maar. ArcelorMittal zit in het oog van de staaloorlog, maar laat daar opmerkelijk weinig over los sinds de VS de gewenste maatregelen ingevoerd heeft. Ik schreef in mijn analyse op Premium dat Mittal eigenlijk op twee sporen loopt: enerzijds moet de schuld verder worden gereduceerd en anderzijds willen ze graag investeren in bijvoorbeeld staalfabrieken die het op eigen kracht niet redden. Zoals het Italiaanse Ilva en het Indiase Essar Steel. Ondertussen zorgen de hoge staalprijzen voor een prachtig kwartaal met zelfs nog wat oplopende verkoopvolumes ook. Volatiel aandeel Het aandeel was behoorlijk volatiel de afgelopen maanden, naar aanleiding van het Amerikaanse staaldossier, maar de resultaten zijn gewoon prima. Het is dan ook zaak u niet teveel te laten afleiden door het gekrakeel rond Trump. Ook daarvoor kan IEX Premium u helpen: wij kijken wat verder vooruit dan alleen de volgende dag. Door de horizon wat meer naar voren te leggen hoeft u als belegger niet op elk tegenwindje te reageren.



Nokia is back! Nog een leuk aandeel dat het goed deed deze week: het Finse Nokia. Het was één van mijn tips begin dit jaar bij 't beleggersdebat. Nokia kreeg afgelopen week een extra slinger doordat één van de belangrijkste (Chinese) concurrenten in grote moeilijkheden kwam. Ook dat had te maken met Iran: ZTE, één van de grootste leveranciers van netwerkapparatuur, heeft de Amerikaanse sancties inzake Iran geschonden en daarom mogen Amerikaanse bedrijven de komende 7(!) jaar geen onderdelen leveren aan ZTE. IEX Beleggersdag Vrijdag 1 juni nadert met rasse schreden: dan houdt IEX haar beleggersdag. Onze hoofdgast is CTO Werner Vogels van Amazon. Daarnaast vindt u twee biotech-sterkhouders van Nederland op het hoofdpodium. CEO Onno van de Stolpe (Galapagos) en CEO Sijmen de Vries (Pharming) zullen u bijpraten over de stand van zaken bij hun bedrijf. Lees het artikel van Arend Jan Kamp daarover. Hebt u uw kaart al binnen? Premiumleden kunnen hun gratis toegangskaart hier reserveren en niet-leden betalen €29,95. Als extra aanbieding kunt u voor €99,95 een jaar lang Premiumlid worden inclusief een toegangskaart voor de beleggersdag. Hier ziet u een overzicht van alles wat er te doen is die dag. Het gaat o.a. over technologie, robotisering, AI, biotech en nog veel meer. Fijne zondag, Nico Inberg Koersen op IEXONE Onderstaand vindt u op IEXONE de koersen van uw favoriete aandelen.

