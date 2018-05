Fondsenrondje: Dividendfeest

De koers is niet blij met cijfers, outlook en eindeloze Brazilië saga. Zo blijft die samba-discount nog wel even bestaan? Per saldo is SBM Offshore helaas al tien jaar dood geld en moet u het momenteel met 1,4% dividend doen.

Minder cyclisch dan gedacht? Aperam veert juist op haar Q1's op. Dat heeft de koers ook nodig na die dreun eerder dit jaar. Geen tweetje, maar Nico schrijft over de Q1's:

Het kwartaal valt niet heel erg mee maar zeker ook niet tegen. De koers is hard afgekomen na de recordcijfers van afgelopen jaar. De markt dacht dat het cyclische karakter van de business zou toeslaan maar voorlopig blijft de omzet aardig op peil.

Bloemetje voor Nancy, want we feliciteren Wolters Kluwer met een ziedende all time high. De trigger zijn vast de adviezen voor het fonds. Hier zijn ze allemaal van vandaag:

Ahold Delhaize: naar €21,40 van €20 - Kepler Cheuvreux

Ahold Delhaize: naar hold van buy - CFRA Research

Aegon: naar €6,10 van €5,60 - Bernstein

ING: naar €13,40 van €14,80 (underweight) - Morgan Stanley

ING: naar €13,90 van €15,90 - KBW

NN: naar €45 van €42,60 - Bernstein

Wolters Kluwer: naar €45 van €42,60 - Berenberg

Wolters Kluwer: naar €50 van €48,20 - Barclays

Tot slot is er bij Royal Dutch Shell een kaakje bij de koffie van Ben. Geen taart, want alles voor de cashflow.

#Shell zet voor het eerst sinds zomer 2014, toen de Grote Olie Prijs Daling begon, weer €30 euro op bord. Fonds is nota bene $0,47 ex-kwartaaldividend #AEX pic.twitter.com/jZcOJFAUJ4 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 mei 2018

Sowieso wapperen de dividendcoupons feestelijk het raam uit op Beursplein, want de Nederlandse beurs staat op een all time high.

Chique dat de #AEX herbeleggingsindex op #Hemelvaartsdag nieuwe all time high neer zet pic.twitter.com/k8CKAg6i24 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 mei 2018

Krijgt KPN tikje van BT Group (-7,8%)? Verder zie ik geen opvallende koersen. Marktbreed is er ook weinig te doen. Aandelen en obligaties blijven dicht bij huis, de dollar zakt iets en olie stijgt wat.

