Liveblog: Aperam, SBMO, Altice USA Beurs vandaag

Update 09:45 uur: Lang leve dividend Vlag in top: Chique dat de #AEX herbeleggingsindex op #Hemelvaartsdag nieuwe all time high neer zet pic.twitter.com/k8CKAg6i24 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 mei 2018 Dat blauwe lijntje hebt u voor een belangrijk deel te danken aan: Nog chiquer is dat uitgerekend vandaag dividendkoningin #Shell $0,47 ex-kwartaaldividend gaat. En eens te meer: handelen doet u voor koerswinst, beleggen voor dividend, rente, huur en royalties pic.twitter.com/GLd1HgpX5h — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 mei 2018 Van de week gaf ik al de Shell herbelegginsgrafiek, die is helemaal leuk: #RoyalDutchShell (+2%) snuffelt weer aan €30. Op lange termijn is koers (in goed beursjargon) dood geld. Maar ja: die dividenden, hé pic.twitter.com/83WkA3etfa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 mei 2018 Dit is de impact vandaag: Verschil tussen #AEX prijsindex en herbeleggingsindex laat duidelijk impact ex-kwartaaldividend #Shell zien ($0,47). Dat loopt ex-dividend meteen in en staat nu -0.4% en gecorrigeerd voor dividend +1% pic.twitter.com/aNmCZSwTEb — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 mei 2018 (AJK) Update 09:35 uur: Gonggg Oh, een stichting. Ik dacht even dat de Franse vakbonden ook al het Damrak... :-) .@MMissingHolland opent met een slag op de gong de beurs in Amsterdam.

Zo slaan ze symbolisch alarm voor de onder financiering van onderzoek naar de ziekte ME. https://t.co/VVZYk2PGKt pic.twitter.com/x8rIa2wMUe — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 10 mei 2018 (AJK) Update 08:30 uur: Altice USA Kernpunten uit rapportage Altice USA: Revenue growth of +1.2% YoY in Q1 2018 to $2.33 billion, driven by Residential revenue growth of 0.6%,

Business Services revenue growth of 4.3% and advertising revenue growth of 5.1%

Adjusted EBITDA grew +4.0% YoY in Q1 2018 to $981 million; Adjusted EBITDA margin increased 1.1 percentage points YoY to 42.1% (41.0% in Q1 2017)

Operating Free Cash Flow2 grew +5.4% YoY in Q1 2018 to $723 million with an OpFCF margin of 31.0% vs. 29.8% in Q1 2017 showing very strong cash flow conversion Het aandeel sloot nabeurs 2% lager op $16,50. Update 08:30 uur: SBM Offshore Vriendelijke ondertoon, positieve outlook. Maar de guidance blijft hetzelfde als eind vorig jaar. De omzet over het eerste kwartaal daalde van $420 naar $385. Nog geen nieuws uit Brazilië.



Update 08:30 uur: Aperam Omzet vergelijkbaar met een jaar geleden, ebitda stukje lager. aperam rapporteert tegenwoordig in euro's, ipv dollars, dat maakt het een stuk overzichtelijker. Winst per aandeel in Q1 €0,99. Update 08:00 uur: AEX, SBMO en Aperam #SBMOffshore en #Aperam zijn ook door met Q!'s en kijk dat bovenste regeltje SBMO eens. Bedrijf handhaaft echter eerder afgegeven outlook #AEX pic.twitter.com/YXTLUqb6tu — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 mei 2018 (AJK) Update 08:00 uur: Adviezen Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: Ahold Delhaize: naar hold van buy - CFRA Research

Aegon: naar 6,10 van 5,60 - Bernstein

NN: naar 45 van 42,60 - Bernstein

Wolters Kluwer: naar 45 van 42,60 - Berenberg

Wolters Kluwer: naar 50 van 48,20 - Barclays (NI)

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.