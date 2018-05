ING doet even niet mee

Netto instroom aan klanten. Ook in Nederland. In Q1. Ja, dat kwartaal met #ophef en #schande over het salaris van ING CEO Ralph Hamers. Hij zei niet hoeveel, maar Hamers vertelde vanochtend bij BNR (hier bewijs) dat ING in Q1 ook in Nederland meer klanten kreeg.

Ach, bij Facebook idem dito. Ondanks die datarel gewoon meer gebruikers en time on site. Eens te meer het bewijs dat de echte wereld en toestanden op social media vaak weinig raakvlak hebben. Weet nu nog? Half twitterend en facebookend Nederland riep in Q1 dat ze bij ING wegging voor een andere bank. Ammehoela dus.

Enfin, vanochtend begon Ralph zijn vaste cijferpresentatievideo met het aantal nieuwe klanten in Q1. En die 400.000 wereldwijd mogen er wezen.

"It's been another good quarter and I'd like to thank everyone who puts their trust in ING. You're the reason why we try to get better, everyday." #ING CEO Ralph Hamers on our #1Q2018 results pic.twitter.com/GPOTm3cn2J — ING Group (@ING_news) 9 mei 2018

Nu is het ongewoon voor een bank om een cijferpresentatie met het aantal nieuwe klanten te beginnen. Toeval? Ik denk het niet. De kleine zoete wraak van Ralph...? Het is hem wat mij betreft gegund na al die bagger die hij over zich heen heeft gehad.

#ING mag vaker salarisrellen organiseren. Dit is wel 1-0 voor Ralph :-) pic.twitter.com/OuD06bJiOY — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 mei 2018

Veer laten

Heel leuk allemaal, maar uiteindelijk doet dit er niet toe. Waar het om gaat is dat de bank sinds de deconfiture tijdens de kredietcrisis van toen nog bankverzekeraar ING voorbeeldig presteert. NN Groep is er uit geknipt. Dat presteert sinds haar beursgang in 2014 ook veel beter dan de AEX.

2-0 voor Ralph (en zijn voorganger Jan Hommen) als ik de grafiek er sinds beursbodem maart 2009 bij pak #ING pic.twitter.com/NK4FrHmaYp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 mei 2018

Eigenlijk zijn de Q1-cijfers van ING zoals die van een bank moeten zijn: vooral saai en min of meer in de prik van de analistenverwachtingen. Die klantengroei is inderdaad de meevaller die er in zit. Helaas, de beursvloer houdt haar duimen toch vandaag omlaag. Het aandeel laat een behoorlijke veer op de cijfers.

Daarom moet ik die grafiek opnieuw maken, maar dan korter. Dit is sinds de markttop op 22 januari dit jaar, maar dan zonder herbelegd dividend.

Fantasie en triggers

Sinds haar eigen top op ook 22 januari op €16,69 doet ING met die daling vandaag zowat een dubbele dubbele dip. Het fonds heeft zo'n 7% op haar Europese en zo'n 13% op haar Amerikaanse branchegenoten ingeleverd. Waarom? De rek is er uit, kopt mijn collega Martin van de IEX beleggersdesk.

En dat is precies wat het is. Leuk al die extra klanten, maar met een gedaalde rentemarge levert dat niet veel extra op. Bovendien steekt ING tientallen miljoenen minder in de stroppenpot, anders was er minder winst dan vorig jaar uitgekomen. Kortom, die underperformance is wet van de remmende voorsprong?

De bank heeft denk ik nieuwe fantasie en triggers nodig. Gek genoeg heb ik ING nog nooit in verband horen brengen met ronkende overnames, maar ze profileert zich als fintech-bank. Mooi, maar dan denk ik bij implementeren stiekem ook aan een saneringsronde. Want automatisering betekent gewoon minder mensen.

In hoogconjunctuur een ontslagronde aankondigen is misschien bedrijfstechnisch een goede beslissing, maar zal maatschappelijk niet lekker vallen. Zeker niet bij ING. En zeker niet door Hamers. Zo kauwen we weer eens op een grafiek. Is dit een koopje, of is het gedaan met ING als glamourperfomer?