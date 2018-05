TA: Ongezond uit de gratie

Wereldwijd kiezen mensen er steeds vaker voor om bewust en gezonder te leven. In plaats van frisdrank kiezen consumenten voor water.

Fastfood wordt vers eten en ook slechte gewoontes zoals roken worden steeds vaker afgeleerd. Dit zorgt voor koersdruk bij aandelen van bedrijven die deze ongezonde producten aanbieden.

AEX index

We kijken eerst nog even naar het technische plaatje van de Nederlandse beurs. De AEX index blijft goed presteren. De hogere koersbodems van de afgelopen weken wijzen op aanhoudende vraag. Eerste koersdoel handhaven we op 572,81, de top van januari.



Ongezond

De trend naar een gezondere levensstijl krijgt steeds meer volgers. Al jaren loopt de verkoop van traditionele frisdranken, fastfood en sigaretten terug en kiezen consumenten voor gezondere alternatieven.

De beurskoersen van de producenten van deze artikelen staan de laatste tijd flink onder druk. We bespreken de technische plaatjes van een aantal van deze bedrijven.

Coca-Cola

Frisdrankproducent Coca-Cola is begin dit jaar hard teruggevallen. De koers is hierbij teruggezakt onder de koersbodems van vorig jaar en ook de 200-dagenlijn is neerwaarts gedraaid.

Coca-Cola vormt nu een lagere top onder de voormalige bodem. Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Het neerwaarts koersdoel ligt rond 39,88.



PepsiCo

Ook de concurrent van Coca-Cola, PepsiCo staat al enige tijd onder druk. PepsiCo, dat naast frisdranken ook snoep en chips produceert, is de afgelopen maanden hard afgestraft.

Lagere toppen en bodems wijzen op aanhoudende verkoopdruk. De doorbraak onder de laatste koersbodems heeft ruimte vrijgemaakt voor een diepere daling. Volgende koersdoel ligt rond $93,25.

Zowel de BOB-lijn, die het koersverloop van het aandeel vergelijkt met de brede markt, als de 200-dagenlijn zijn neerwaarts gericht en bevestigen hiermee het zwakke technische plaatje.



Altria Group

Altria Group is een producent van verschillende sigarettenmerken en andere tabaksproducten. Hoewel de sigarettenverkopen al enkele jaren onder druk staat, wist de koers van Altria Group nog lange tijd verder op te lopen. Begin dit jaar is de koers echter hard teruggevallen.

Altria Group heeft de stijgende trend afgebroken en is onder de steun van de koersbodems van de afgelopen jaren gezakt. Er is hierdoor ruimte vrijgekomen voor een diepere correctie richting de bodems van 2015 rond $47,31. De lagere toppen wijzen op aanhoudende verkoopdruk.



Philip Morris International

Philip Morris International weet al langere tijd niet meer te overtuigen. Het aandeel is medio 2017 gaan corrigeren en heeft inmiddels ruim een derde van haar beurswaarde zien verdampen. De dalende trend lijkt nog niet ten einde. Eerst steun ligt nu rond $76,00.

Lagere toppen en bodems wijzen op aanhoudende verkoopdruk en ook de indicatoren ogen erg zwak en bevestigen het negatieve technische beeld.



Heineken

Eén van de weinige uitzonderingen onder beursbedrijven die ongezonde producten aanbieden, is Heineken. De Nederlandse aanbieder van bier en andere dranken ligt er technisch bezien nog redelijk bij.

Het afgelopen jaar heeft het aandeel per saldo een neutraal koersverloop laten zien, maar van serieuze verkoopdruk is zeker geen sprake. Heineken lijkt nu zelfs binnen de neutrale fase een hogere koersbodem te vormen, wat duidt op aantrekkende vraag.

Indien de weerstand van de laatste koerstoppen wordt gebroken, zal de oude stijgende trend worden hervat en worden hogere koersniveaus mogelijk.