Het is nog onduidelijk wat de gevolgen voor het bedrijfsleven zijn door het opzeggen of niet verlengen van de nucleaire deal van de VS met Iran. Weliswaar doet bijvoorbeeld Europa niet mee, maar buitenlandse bedrijven die in én de VS en in Iran actief zijn, kunnen problemen krijgen.

Zie deze vage quotes van de VS minfin. Ik moet uiteraard aan Royal Dutch Shell denken, maar ik zou niet weten welke beursbedrijven veel exposure naar Iran hebben. Zal niet massaal zijn. Overigens reageerden de koersen gisteren amper op het besluit. Was ook min of meer verwacht en daarmee ingeprijsd.



Hoe dan ook, de olieprijs loopt wel ineens op:

Goed, er zijn weer enorm veel cijfers op het Damrak en dat met die warmte. ING heeft er veel meer klanten bijgekregen en dat is best ironisch met die salarisrel versch in het geheugen. Iedereen ging toch opzeggen? Ik heb de cijfers nog niet gezien, hier leest u ANP.

Meer omzet en winst Ahold Delhaize, dat die beschermingsconstructie verlengt.

Het lukt me echt niet alle cijfers voorbeurs te melden. Het zijn er gewoon te veel. Deze namen staar er voor voorbeurs, u mag ze voor deze keer zelf afvinken:

08:00 Ahold Delhaize Q1-cijfers

08:00 ING Q1-cijfers

08:00 Wolters Kluwer Q1-cijfers

08:00 SBM Offshore Q1-cijfers

08:00 Boskalis Q1-cijfers

08:00 Stern Q1-cijfers

08:00 Refresco Q1-cijfers

08:00 Kendrion Q1-cijfers

Goed, we zijn open en niet blazen. Eer is wenig beweging, behalve dan dat olie als een malle gaat. De dollar is redelijk steady rond 1,184 en Walt Disney deed nabeurs -1,1% op Q1's.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

De totale omzet van IMCD viel in Q1 met €566 miljoen 21% hoger uit dan een jaar eerder. De brutowinst in de periode steeg eveneens met 21% tot €128 miljoen. Exclusief wisselkoerseffecten is de groei 27%.

Vastned blijft uitstekend presteren op A-locaties. Het bedrijf wist 4,7% meer huur te rekenen bij de contracten die het in het eerste kwartaal van het jaar afsloot voor de core city assets. De huurprijzen voor de mixed retail locations daalden met 11,1%.

Altice is niet van plan zijn Franse divisie van de hand te doen. Oprichter van het kabel- en telecombedrijf Patrick Drahi zei dinsdag tijdens een bijeenkomst in Lissabon dat "er geen enkele kans" bestaat dat het onderdeel zal worden verkocht.

Vodafone staat op het punt een deal te sluiten met Liberty Global, over de overname van een groot deel van de Europese kabelactiviteiten van laatstgenoemde in Europa. De transactie zou een waarde hebben van €18 miljard, aldus zakenkrant Financial Times.

Deutsche Bank zet naar verluidt het mes nog forser in zijn personeelsbestand dan eerder werd aangenomen. De bank zou overwegen om één op de vijf medewerkers in de VS de laan uit te sturen, zo meldden ingewijden bij de financiële instelling.

Analistenadvies:

Aegon: naar €5,9 van €5,8 (hold) - HSBC

DSM: naar €95 van €90 - Barclays

NN: naar €40,40 van €41 (hold) - HSBC

AMG: verhoging naar €60 - Citigroup

De AFM meldt deze shorts:



De agenda puilt weer uit. Beetje frustrerend wel, dit is niet te behappen:

00:00 Stern AVA

00:00 IMCD AVA

00:00 Boskalis AVA

00:00 Aperam AVA

03:00 China handelsbalans apr 24,7B

06:30 Nederland industriële productie

08:00 Toyota Q1-cijfers

08:00 Deutsche Telekom Q1-cijfers

08:00 Tui Q1-cijfers

08:00 ABInbev Q1-cijfers

08:00 Henkel Q1-cijfers

08:00 Unicredit Q1-cijfers

08:00 Siemens Q1-cijfers

08:45 Frankrijk industriële productie mrt

09:00 Spanje industriële productie mrt

10:30 ICT Group AVA

14:00 DSM AVA

14:00 Office Depot Q1-cijfers

14:30 VS inflatie PPI apr 0,3% MoM

16:00 VS groothandelsvoorraden mrt 0,5% MoM

16:30 VS weekrapport olievoorraden

22:00 Altice USA Q1-cijfers

En dan nog even dit

Toch een teruglopend cijfertje:

Huh?

Ook nog, Google had gisteren een clubdag en presentaties enzo. Hoe heet zoiets?

Echt, rijk worden met op de top kopen en op de bodem verkopen?!

Die rente in het stenen tijdperk vind ik boeiend. Vrij fors, Mario Flinstone hield wél van aanpakken :-)

