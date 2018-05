Amazon komt naar Amsterdam

Als Warren Buffett je "de meest opzienbarende ceo van onze tijd" noemt, dan doe je iets goed. En helemaal als je ook nog eens de ceo bent van een bedrijf dat Buffett als een van zijn grote gemiste kansen beschouwt.

Ik heb het dan natuurlijk over Jeff Bezos van Amazon. "Ik heb nog nooit iemand in twee bedrijfstakken tegelijk zo succesvol zien zijn", zegt Buffett daarover. Hij doelt daarbij op de detailhandel, die door Amazon radicaal op zijn kop is gezet, en over cloud computing, het beschikbaar maken van software en dataopslag via internet waarin Amazon al jaren marktleider is.

Achter de diverse revoluties die Amazon heeft ontketend schuilt superieure, innovatieve technologie. Het brein achter veel van die technologie is een Nederlander: Werner Vogels, geboren in Ermelo en sinds 2005 de Chief Technology Officer van Amazon.

De volgende revolutie

Op de IEX Beleggersdag, op 1 juni in de Amsterdamse RAI, is Werner Vogels een van de voornaamste sprekers. Verplichte kost dus voor wie wil weten waar Amazon de volgende revolutie wil gaan ontketenen. Het bedrijf is momenteel zowel technologisch als qua marktdominantie de partij waar iedereen, inclusief Warren Buffett, naar kijkt.

Vogels mag, volgens zijn Wikipedia-pagina, als enige bestuurder naast Jeff Bezos zelf, in het openbaar spreken namens Amazon. U heeft het straks dus uit de allereerste hand.

Buiten de cloud-revolutie – die nog immer voortraast en waarbinnen Vogels geldt als een van 's werelds meest invloedrijke architecten – is Vogels ook nauw betrokken bij alle andere innovaties waar Amazon aan werkt. Denk aan de recente introductie van Alexa, een systeem dat werkt op stemherkenning.

Conversational AI

Zo’n systeem leunt op kunstmatige intelligentie, conversational AI heet dat bij Amazon, en ook dat is een belangrijke ontwikkelingstak die onder Vogels valt. Amazon wants to talk to you, is de titel van zijn presentatie, en hoewel ik ook nog niet weet wat hij precies gaat vertellen, lijkt dat wel aan te geven dat hij op z’n minst aandacht gaat geven aan deze spannende nieuwe technologie.

Bent u erbij?

Als u erbij bent gaat u mij in ieder geval op de voorste rijen aantreffen.