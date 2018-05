Beste Arend Jan,

Het bedrijf is van de aandeelhouders. Punt uit, overheid bemoei je er niet mee. Lijkt wel een VVD propaganda leus van jaren terug. Maar.......als de aandeelhouders en het bestuur het bedrijf naar de galemiezen helpen is de overheid wel degene die door middel van uitkeringen aan de werknemers de scherven mag opruimen. Dus is m.i. enig pro-actief optreden soms niet onverstandig. Behalve als dat gebeurt door een oliedomme minister als Henk Kamp. Maar ja, die heeft zijn hele huis vol met geschoten bokken.