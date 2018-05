Fondsenrondje: Afwachten

Unilever? Ik kan anders niet zo snel bedenken welk fonds hierdoor wordt geraakt :-) U ziet echter dat de Unies lekker draaien en dat heeft vast te maken met dat het bedrijf vandaag bevestigt voor €6 miljard aan eigen aandelen in te kopen.

Oh, wat zijn we weer grappig, de brede markt kan er echt niet om lachen. Uur U is vanavond om 20:00 uur onze tijd. Niet dat dit nou meteen de omzetten en winsten van bedrijven midscheeps raakt, maar dit kan zeker voor volatiliteit zorgen.

The end of cheap energy? #Oil markets on the edge as Trump to announce decision on #Iran nuclear deal today. Should Trump reimpose limits, the global energy market could lose around one million barrels of oil a day. https://t.co/u7le4ssB0m via @welt pic.twitter.com/RKAZAWx5rJ