Wellicht dat PostNL ook een tikje mee krijgt van Deutsche Post, dat -6,8% staat op haar Q1-cijfers. Bpost doet -1,4%, als u die als scheidsrechter wil nemen. Op zich zijn de cijfers van PostNL niet slecht, zoals de daling suggereert, maar dit Q1-rondje zijn meevallers vereist. De lat ligt hoog.

Ik ben onder de indruk van de snelle bijdrage van mijn collega Martin, die in sneltreinvaart de hele belegging in PostNL uit de doeken doet, inclusief alle politieke complicaties. Dit leen ik even van hem:

Dat impliceert dat beleggers met geduld een dividendrendement tegemoet kunnen zien van bijna 8%. Paid to wait, maar geduld is ook wel nodig bij PostNL. Het fijnmazige distributienetwerk van het bedrijf is goud waard in dit e-commerce tijdperk.

Daar vindt ook een forse groei plaats, maar het gesteggel rond de brievenpost blijft een blok aan het been. Echter, ook daar verdient PostNL ook keiharde euro's dus het plaatje is niet zo somber als CEO Herna Verhagen het wenst te schetsen.

Laat ik het eens kort houden, want in de afgelopen anderhalf jaar, zeg maar sinds de Bpost avances, is alles over het postbedrijf gezegd. Zoals Martin zegt is dividend hét argument om in PostNL deel te beleggen. De waarde zit 'm in dat - en dat bijvoeglijk naamwoord hoort er bij - fijnmazige distributienetwerk.

Voor het postgedeelte komt eens een keer een oplossing en misschien biedt dat nog kansen ook. Bijvoorbeeld dat de staat het voor een leuk bedrag terugkoopt, of dat de divisie met Sandd gaat fuseren. Het gekke is alleen dat wat op papier een dom en saai dividendaandeel is, zo wild beweegt. Lekker handelen zelfs.

Dat heeft veel te maken met alle politieke perikelen rond het aandeel, maar ook de kwartaalcijfers van PostNL willen nog wel eens de verwachtingen tarten. En anders die van de concurrentie wel, zie recent Bpost en vandaag Deutsche Post. Zie de grafiek, zo staat PostNL weer onderaan het zijwaartse trendkanaal.

Of hebt u liever deze grafiek? Ik zei toch, het dividend is de voornaamste reden om in dit aandeel te beleggen? U kunt ze nu afhalen tegen 9,5 keer de winst en 7,4% dividendrendement. Ja, dat geeft zeker aan dat de markt grote twijfels heeft over PostNL en haar toekomstige dividend. Dat heet ook wel risico.