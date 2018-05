Liveblog: PostNL en DSM

Update 08:00 uur: Alfen krijgt opdracht

Alfen, de kersverse beursdebutant, meldt een opdracht, details qua geld worden niet vermeld.

'Alfen, specialist in energieoplossingen voor de toekomst, is door Solarcentury geselecteerd voor het leveren van de aansluiting op het hoogspanningsnet van een 17,5 megawattpiek (MWp) zonnepark op de locatie van recyclingbedrijf Twence in Enschede en een zonnepark van ongeveer 45 MWp op de locatie van zinkfabriek Nyrstar in Budel.'

Update 08:00 uur: PostNL

De kwartaalcijfers van PostNL zijn door. E-commerce wordt als onderdeel van het geheel steeds belangrijker (42% om 34% vorig jaar). Omzet bij Pakketten steeg met 25% op jaarbasis terwijl de volumes bij Post krompen met 10,3%.

Update 08:00 uur: DSM

DSM kende een mooie extra winst uit de vitamineprijzen van €165 miljoen. De onderliggende omzetgroei bedroeg gemiddeld 11% en de winstgroei (zonder de vitaminewinsten) 8%, waar een deel valutaire tegenwind in zit. Hier het volledige persbericht.

Update 08:00 uur: Adecco

Uitzendgroep Adecco rapporteert een organische omzetgroei van 6%:

Uitzendgroep Adecco rapporteert een organische omzetgroep van 6%

Update 08:30 uur: Continental

Update 08:00 uur: Agfa Gevaert

Het Belgische Agfa Gevaert meldt Q1-cijfers. Hier vindt u het volledige persbericht. Enkele highlights:

Top line decline limited to 1.3%, excluding strong currency effects

· Strong performance of Agfa HealthCare and Agfa Specialty Products

· Recurring EBITDA at 37 million Euro

· Net result at 7 million Euro, in line with the first quarter of 2017

· Net financial debt at 19 million Euro

Update 08:00 uur: Munchener Ruck

Update 18:00 uur: Vastned

Vastned publiceert de kwartaalcijfers nabeurs

Update 08:00 uur: E.ON

De Duitse energiereus E.ON publiceert kwartaalcijfers, enige highlights:

Forecast for 2018 adjusted EBIT and adjusted net income affirmed

First-quarter adjusted EBIT and adjusted net income up significantly year on year

Voluntary public takeover offer made for all innogy SE stock

Adjusted EBIT +24 percent, Adjusted net income of €727 million (+38%)

Update 08:00 uur: LafargeHolcim

Highlights bouwgroep LafargeHolcim:

Omzet steeg met 3,1% naar brutoresultaat 7,7% lager door slecht winterweer in de VS en Europa. Jaardoelen 2018 bevestigd.

Omzet steeg met 3,1% naar brutoresultaat 7,7% lager door slecht winterweer in de VS en Europa. Jaardoelen 2018 bevestigd.

Update 08:00 uur: Deutsche Post

Deutsche Post bevestigt de winstdoelen voor 2018. Enkele headlines uit het persbericht:

First-quarter Group revenue at prior-year level, 6.4% organic growth

Operating profit increases to EUR 905 million

2018 Forecast confirmed: EBIT set to increase to approximately EUR 4.15 billion, with more than EUR 5 billion targeted for 2020

Deutsche Post DHL Group confirms earnings targets for 2018.

Deutsche Post DHL Group confirms earnings targets for 2018.

First-quarter Group revenue at prior-year level, 6.4% organic growth.

Update 08:00 uur: Genmab

Cijfers Genmab komen om 17.00 vanmiddag. Genmab meldde wel voorbeurs Amerikaanse goedkeuring van haar product daratumumab.

Update 08:00 uur: Beiersdorf

De Hamburgse fabrikant van Eucerin, Labello, Hansaplast en Nivea meldt kwartaalcijfers. De highlights:

Group sales up 6.5 %

Consumer increases sales by 6.1 %

tesa achieves sales growth of 8.5 %

Forecast for 2018 confirmed

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

Air France KLM: naar €13,50 van €15 (buy) - Natixis

TKH: naar €57 van €56 - DeGroof Petercam

Basic-Fit: naar €30,60 van €24,20 (buy) - Kepler Cheuvreux

