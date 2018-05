Liveblog: PostNL, AF-KLM en dollar

Update 14:20 uur: Air France-KLM

Geschokken van alle publiciteit? Gelukkig maar, want praten is goedkoper dan staken. Veel goedkoper.

Franse vakbonden willen praten in plaats van staken bij Air France https://t.co/FpscAhiKsp — NOS (@NOS) 8 mei 2018

(AJK)

Update 13:35 uur: Regel 1, don't be stubborn

Even tussendoor met dit mooie weer, vraag me alleen niet waarom ik aan het TomTom forum moet denken :-)

Nog eentje, maar dan voor de Tesla-goegemeente: kijk, de eerste Tesla Goth is ook van de band gerold:

why build rockets when those heels can reach mars pic.twitter.com/42wlMjk4Xa — Sarah Emerson (@SarahNEmerson) 8 mei 2018

(AJK)

Update 13:25 uur: Dollar richting daalder

... en om 20:00:01 uur weer de andere kan uit...? Garantie tot de voor-, nee de toiletdeur, dat dit gebeurt. Buy the rumour and sell the fact wil echter nog wel eens opgaan bij dergelijke politieke gebeurtenissen.

#Dollar is niet te stuiten vandaag, vooruitlopen op Trump besluit Iran? #AEX lift niet mee, daalt zelfs: -0,2% pic.twitter.com/8RWotkLeFD — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 mei 2018

Er zijn al geruchten. Geen idee wat dat Channel10 is, maar RANsquawk ken ik als betrouwbaar.

Here it is... Channel 10 News reporting Trump is going to announce the US is leaving the Iran nuclear deal https://t.co/otyn9ZyKX7 — RANsquawk (@RANsquawk) 8 mei 2018

Hier draait het in eerste instantie om. Laten we hopen dat er geen tweede en derde instantie zijn en dan begrijpt u wel wat ik bedoel.

What's at stake for the global oil market with Trump's Iran decision? https://t.co/r3oOdyfZTk pic.twitter.com/vPktmU3JuV — Bloomberg (@business) 8 mei 2018

(AJK)

Update 13:15 uur: 0,676% rendement

Da's niet veul, maar wél gegarandeerd.

Heropening DSL 2028 brengt € 1,79 miljard op https://t.co/0jX5juRBI9 — Dutch State Treasury (@DSTA_nl) 8 mei 2018

(AJK)

Update 12:30 uur: Vluchten kan niet meer

Maarten heeft gelijk. Vreemde gewoonte is dit in de media.

Au. Voorpagina @FD_Nieuws:



"Beleggers vluchten in grote getale uit aandeel Air France-KLM"



eh.. ze verkochten aandelen aan andere beleggers. pic.twitter.com/VcnzHwxIvl — Maarten Mosselman (@020trader) 8 mei 2018

(AJK)

Update 11:15 uur: Songfestival?!

Oh, zit dat zo. Volledig off-topic natuurlijk, maar ik plezier u er vast mee :-)

Today the Eurovision Song Contest starts again. Our last analysis on voting behaviour between countries: https://t.co/auTtF8eTSl pic.twitter.com/UJISfUIb8R — Datagraver (@Datagraver) 8 mei 2018

(AJK)

Update 11:00 uur: Zwitserland

Eigenlijk wel een mirakel, ja.

The Swiss economy, with its nimble labor market and emphasis on high-value exports, has shown resiliency to the strong franc https://t.co/o7pj5Luq0s — WSJ Central Banks (@WSJCentralBanks) 8 mei 2018

(AJK)

Update 10:00 uur: Gonggg

Gefeliciteerd, maar Franse notering...? In ieder geval geen vakbonders die de gong onder zijn neus vandaan halen, valt weer mee.

Onlangs realiseerde het Nederlandse Parx Plastics haar notering aan Euronext Access in Parijs. Ter viering van deze notering opende Michael van der Jagt, CEO Parx Plastics, de handelsdag met een slag op de gong in Amsterdam. https://t.co/wFG6TpNFy6 pic.twitter.com/uwT0p9COLO — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 8 mei 2018

(AJK)

Update 09:00 uur: Hacken

Ongelooflijk, een gastje van 12 die... Kijk maar, u valt om van verbazing. Zijn boodschap: online is niemand veilig. Is het niet de vraag of maar wanneer een bedrijf en aandeel vallen door een hack? Stof tot nadenken.

This teen hacker was busted by the FBI. Now, he’s taking on cybercriminals. https://t.co/pYgV169bBV pic.twitter.com/dqcwGa60M2 — CNBC (@CNBC) 8 mei 2018

(AJK)

Update 08:55 uur: Zalando

Nog meer cijfers, hebben we zu nu allemaal gehad? Lekker grafiekje trouwens. Spiegelbeeld van H&M.

#Zalando rapporteerde een omzetgroei van 22% voor het eerste kwartaal en liet weten dat de opstart van de verkoop van schoonheidsproducten veelbelovend was. De omzet van €1,19mld lag nipt boven de verwachting, terwijl de aangepaste operationele winst van €0,4m nipt de lat miste pic.twitter.com/uYDAoRv4By — Tom Simonts (@TSimonts) 8 mei 2018

(AJK)

Update 08:45 uur: Takeda - Shire

Alsof het niks is, zo maar even een overname $62 miljard.

Takeda neemt #Shire voor $62mld over: $30,33 in cash + 0,839 nieuwe Takeda-aandelen of 1,678 Takeda-ADS’s. Huidige waarde: zo'n 49,01 pond per Shire aandeel. Shire zelf zal zo'n 50% van de combogroep in handen hebben. Maar .. #Takeda aandeelhouders zijn niet zo happy... pic.twitter.com/kojBPiyEMg — Tom Simonts (@TSimonts) 8 mei 2018

(AJK)

Update 08:30 uur: Chinese exportcijfers

China April exports bounce back more than expected despite U.S. trade brawl https://t.co/se0npaFwtl — Reuters Top News (@Reuters) 8 mei 2018

(NI)

Update 08:00 uur: Unilever start inkoopprogramma

Het op 19 april aangekondigde aandeleninkoopprogramma gaat vandaag van start. In totaal wil Unilever voor €6 miljard aan eigen aandelen inkopen. De inkopen worden gelijkelijk verdeeld tussen de Britse en de Nederlandse aandelen.

Unilever start met aandeleninkoopprogramma. De eerste tranche bevat €3 miljard en wordt gelijkelijk verdeeld tussen de Britse en de NL aandelen.



Share Buy-Back Programme https://t.co/Y80lQtdfm8 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 8 mei 2018

(NI)

Update 08:00 uur: Alfen krijgt opdracht

Alfen, de kersverse beursdebutant, meldt een opdracht, details qua geld worden niet vermeld.

'Alfen, specialist in energieoplossingen voor de toekomst, is door Solarcentury geselecteerd voor het leveren van de aansluiting op het hoogspanningsnet van een 17,5 megawattpiek (MWp) zonnepark op de locatie van recyclingbedrijf Twence in Enschede en een zonnepark van ongeveer 45 MWp op de locatie van zinkfabriek Nyrstar in Budel.'

(NI)

Update 08:00 uur: PostNL

De kwartaalcijfers van PostNL zijn door. E-commerce wordt als onderdeel van het geheel steeds belangrijker (42% om 34% vorig jaar). Omzet bij Pakketten steeg met 25% op jaarbasis terwijl de volumes bij Post krompen met 10,3%.

Hier vindt u het volledige bericht.

(NI)

Update 08:00 uur: DSM

DSM kende een mooie extra winst uit de vitamineprijzen van €165 miljoen. De onderliggende omzetgroei bedroeg gemiddeld 11% en de winstgroei (zonder de vitaminewinsten) 8%, waar een deel valutaire tegenwind in zit. Hier het volledige persbericht.

(NI)

Update 08:00 uur: Adecco

Uitzendgroep Adecco rapporteert een organische omzetgroei van 6%:

[FINANCIAL RESULTS] @adeccogroup reported positive organic growth at 6%, trading day adjusted, for Q1 2018 maintaining the momentum of previous quarters. https://t.co/1HnwpityAO pic.twitter.com/WANvGvMHTA — The Adecco Group (@AdeccoGroup) 8 mei 2018

(NI)

Update 08:30 uur: Continental

Enkele highlights uit het persbericht van de Duitse bandenleverancier:

Organic sales growth of 4.3 percent to €11.0 billion

Automotive and Rubber Group growing organically considerably faster than the markets

Adjusted operating result of €1.1 billion / adjusted EBIT margin of 9.7 percent

Net income virtually stable at €738 million or €3.69 per share

New record: Order intake in Automotive Group amounts to €11 billion

(NI)

Update 08:00 uur: Agfa Gevaert

Het Belgische Agfa Gevaert meldt Q1-cijfers. Hier vindt u het volledige persbericht. Enkele highlights:

Top line decline limited to 1.3%, excluding strong currency effects

Strong performance of Agfa HealthCare and Agfa Specialty Products

Recurring EBITDA at 37 million Euro

Net result at 7 million Euro, in line with the first quarter of 2017

Net financial debt at 19 million Euro

Update 08:00 uur: Munchener Ruck

Q1-cijfers vindt u hier.

(NI)

Update 18:00 uur: Vastned

Vastned publiceert de kwartaalcijfers nabeurs

Update 08:00 uur: E.ON

De Duitse energiereus E.ON publiceert kwartaalcijfers, enige highlights:

Forecast for 2018 adjusted EBIT and adjusted net income affirmed

First-quarter adjusted EBIT and adjusted net income up significantly year on year

Voluntary public takeover offer made for all innogy SE stock

Adjusted EBIT +24 percent, Adjusted net income of €727 million (+38%)

Hier leest u het volledige persbericht.

(NI)

Update 08:00 uur: LafargeHolcim

Highlights bouwgroep LafargeHolcim:

Omzet steeg met 3,1% naar brutoresultaat 7,7% lager door slecht winterweer in de VS en Europa. Jaardoelen 2018 bevestigd.

#PressRelease Continued sales growth in first quarter; on track to achieve full year targets https://t.co/2m6vX3ULcq #Q1TradingUpdate pic.twitter.com/IgXsHHc4PZ — LafargeHolcim (@LafargeHolcim) 8 mei 2018

(NI)

Update 08:00 uur: Deutsche Post

Deutsche Post bevestigt de winstdoelen voor 2018. Enkele headlines uit het persbericht:

First-quarter Group revenue at prior-year level, 6.4% organic growth



Operating profit increases to EUR 905 million



2018 Forecast confirmed: EBIT set to increase to approximately EUR 4.15 billion, with more than EUR 5 billion targeted for 2020

Deutsche Post DHL Group confirms earnings targets for 2018.

First-quarter Group revenue at prior-year level, 6.4% organic growth. #q1_dpdhl https://t.co/1IJv0qB3uE — DPDHL News (@DeutschePostDHL) 8 mei 2018

Update 08:00 uur: Genmab

Cijfers Genmab komen om 17.00 vanmiddag. Genmab meldde wel voorbeurs Amerikaanse goedkeuring van haar product daratumumab.

(NI)

Update 08:00 uur: Beiersdorf

De Hamburgse fabrikant van Eucerin, Labello, Hansaplast en Nivea meldt kwartaalcijfers. De highlights:

Group sales up 6.5 %

Consumer increases sales by 6.1 %

tesa achieves sales growth of 8.5 %

Forecast for 2018 confirmed

Hier vindt u het volledige persbericht.

(NI)

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

Air France KLM: naar €13,50 van €15 (buy) - Natixis

TKH: naar €57 van €56 - DeGroof Petercam

Basic-Fit: naar €30,60 van €24,20 (buy) - Kepler Cheuvreux

(NI)