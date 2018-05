Slotcall: AEX +0,54%

De AEX sluit op het hoogste punt sinds de februaridip; 561,51 en staat daarmee exact 2% onder de vorige top van dit jaar. Het is de olie die de boel in beweging zet.

Die reageerde uiteindelijk sterk op het torpederen van de Irandeal door de Amerikaanse president Trump en dat zette de grote oliebedrijven in lichterlaaie.

Ons vlaggenschip Royal Dutch Shell steeg vandaag ruim 3%. Ook Fugro en SBM Offshore kregen erkenning voor het feit dat ze aan olie blootgesteld staan.

Boskalis onderuit

Dat gold niet voor Boskalis (-2,7%). De Papendrechters kwamen onder beurstijd met de kwartaalupdate De sombere toon en het feit dat er het eerste kwartaal verlies werd gemaakt viel niet in goede aarde.

Veel, heel veel cijfermateriaal vandaag. ING had het vooral over het aantal nieuwe klanten en sprak van een solide kwartaal. Ezelsbruggetje: als bedrijven spreken van een solide kwartaal is dat niet zo'n goed teken. ING daalde vandaag met 3%.

Bij Ahold werden de op zich prima cijfers ook niet met gejuich ontvangen. Belangrijkste punt is dat Ahold zowel in de VS als in België een prima omzetstijging boekte.

Dollar tegen

Natuurlijk werkte de dollar behoorlijk tegen (-13% effect op de Amerikaanse omzet) en tussen neus en lippen door werd bevestigd dat de beschermingsconstructie zoals die nu actief is eind dit jaar voor 15 jaar verlengd wordt.

Het was de laatste cijferparade van ceo Dick Boer. Hij neemt op 1 juli afscheid en draagt dan het stokje over aan de voormalige baas van Delhaize, de Nederlander Frans Muller.

Our CEO Dick Boer talks about how Ahold Delhaize’s brands are promoting healthy eating. Click here to see more: https://t.co/8JCLvW64Gw pic.twitter.com/3iMIRxV6BB — Ahold Delhaize (@AholdDelhaize) 9 mei 2018

Europa

Veel cijferwerk in de rest van Europa ook. Dat weerhield de Europese beurzen er niet van vrolijk in de plus te sluiten, met gemiddeld 0,3-0,4% winst. In Duitsland stijgt Siemens mooi op cijfers (+4%).

Bij onze zuiderburen opende AB Inbev hoog op cijfers, maar moest het de winst gedurende de dag weer inleveren. De bierbrouwer bereikte gisteren een driejarig koersdieptepunt maar kennelijk is de gifbeker nog niet helemaal leeg.

Wall Street

De olieprijs lag er toch al goed bij maar het opzeggen van de Irandeal door president Trump zet de oliekoers opnieuw op winst. Daar profiteren ook de Amerikaanse olieaandelen van.

Chevron en Exxon voeren het lijstje winnaars aan in de Dow met plussen van 2 a 3 procent. Disney (cijfers, -1,5%) en Walmart (-3,8%) bungelen onderaan.

Walmart neemt het Indiase Flipkart over, dat ook wel het 'Amazon' van India wordt genoemd.

Indians were proud that #Flipkart is an Indian e-commerce organisation but see the hostile takeover by Wal-Mart, #MakeInIndia initiatives take nose dive like creating Indian Twitter & Facebook ????????https://t.co/mcgw563Upf pic.twitter.com/AF7Ilu2Urj — ???????Chakravarty???? (@VibrantSoul85) 9 mei 2018

Eén van de oprichters van Flipkart loopt gruwelijk binnen. Bansal richtte Flipkart in 2007 op samen met Binny Bansal (vreemd genoeg geen familie, zal wel een soort Jansen of De Vries zijn in India) nadat ze in de VS voor Amazon hadden gewerkt. Chapeau.

Rentes

Een rustig dag op het rentefront, het rendement op de Amerikaanse staatsobligaties gaat opnieuw door de 3% en voor de rest is het een dooie boel.

Opvallend vandaag

Genoeg opvallends vandaag maar het verhaal van de dag is toch wel de olieprijs die de grote olie-aandelen in vuur en vlam zet. De Koninklijke gaat voor het eerst sinds lange tijd weer door de €30.

Even geleden (sept '14) dat de Koninklijke boven de €30 stond. Moet je natuurlijk ook niet zo krankzinnig veel dividend uitbetalen. Morgen weer $0,47 pic.twitter.com/mzVP91tqnM — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 9 mei 2018

Morgen gaat Shell overigens ex-dividend. Vanavond krijgen we nog cijfers van SBM Offshore; benieuwd of we nog iets horen van het Braziliaanse front, het is al even stil geweest rond de smeergeldaffaire. Ook Aperam komt nog door. U ziet dat straks in het liveblog.

De dag van morgen

Morgen is het Hemelvaartsdag maar de beurs is gewoon open. Geen bedrijfscijfers meer. Shell gaat morgen ex-dividend, dat scheelt een slok op een borrel op de AEX (de mei-future staat nog €1,70 onder) en in Engeland leggen ze een ei over de rente.

Tot slot om 22.00 uur, of iets later, de cijfers van tech bellweather Nvidia en beursdebutant Dropbox.

Agenda

03:30 China inflatie CPI apr -0,1% MoM

08:00 Banca Monte Paschi di Siena Q1-cijfers

09:00 Royal Dutch Shell notering $0,47 ex-dividend

10:00 Italië industriële productie mrt -0,1% MoM

10:00 ECB economisch bulletin

10:30 VK industriële productie mrt 0,1% MoM

13:00 BoE rentebesluit

14:30 VS inflatie CPI apr 0,3% MoM

14:30 VS jobless claims

20:00 VS begrotingstekort

22:00 Nvidia Q1-cijfers

22:00 DropBox Q1-cijfers