Slotcall: Daling olieprijs

Dicht bij huis vandaag, met wat kleine uitschieters bij de cijferfondsen. Het was de dag van PostNL, dat weliswaar wat tegenvallende cijfers publiceerde, maar gaandeweg de dag werd er een glimlach getoverd op het gezicht van Herna Verhagen:

PostNL: Verhagen zet Den Haag onder druk https://t.co/gBW8yVKHvq via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 8 mei 2018

Meer cijfers vandaag: DSM kwam door met prachtige Q1-cijfers maar kennelijk was er al een voorschot genomen op de juichende cijfers uit Heerlen. Vorige maand kwamen de Limburgers namelijk al door met een winstwaarschuwing, een positieve weliswaar.

Meer opvallende bewegingen vandaag: Ahold pakt twee procent terug in aanloop naar de cijfers morgen, Air France KLM komt nog steeds niet van de grond en de verzekeraars blijven heel sterk liggen, zowel NN, ASR als Aegon stijgen 1,4%.

Europa overwegend in de min

De Europese beurzen bleven dicht bij huis. Hardlopers zijn doodlopers, de Duitse DAX moest na een paar dagen van flinke stijgingen vandaag een half procent inleveren. dat trok de Eurostoxx 50 bijna 0,4% omlaag. De Italiaanse beurs (-1,5%) lag slecht doordat geruchten over nieuwe verkiezingen de ronde doen.

Nessuna fiducia a un governo “neutrale”, sinonimo di governo tecnico. Si vada al voto a luglio! — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 7 mei 2018

Luigi Di Maio is de voorman van de bekende 5-sterrenbeweging en vrij vertaald tweette hij hier: 'Geen vertrouwen in een "neutrale" regering, synoniem met technische overheid. We gaan naar de stemming in juli!'

Dat drukte de stemming bij de Italiaanse bondjes, banken en de aandelen. Ook het eurootje deed een duit in het zakje en daalde ten opzichte van de dollar tot $1,1855.

Wall Street

De Amerikanen houden het nog even dicht bij huis, zowel Dow (-0,1%) als Nasdaq (-0,3%) dalen licht. Vanavond, om 20.00 uur onze tijd, spreekt president Trump zijn verdict uit over de Irandeal en alom wordt verwacht, houdt vooral zijn twitteraccount in de gaten, dat hij de Irandeal om zeep gaat helpen.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 mei 2018

In 2015 beloofde Iran zijn kernwapenprogramma te stoppen in ruil voor het intrekken van economische sancties, Obama sloot die deal. De Europese landen, en ook Iran zelf trouwens, willen de deal in stand houden, maar Trump heeft zo zijn eigen visie hierop. De olieprijs zakt in aanloop hiernaar toe wat weg, de Brent olie staat 3,5% lager, wat zijn weerslag heeft op de oliefondsen.

Op individueel aandelengebied is er het herstel van Valeant (dat Pharming in het huidige zadel hielp) dat zichzelf trakteert op een nieuwe naam, en de slachting bij autovehuurbedrijf Hertz (-14%) waar de cijfers niet in goede aarde vallen.

Rentes

Italiaanse staatsobligaties zakken, waardoor de yield, het rendement, omhoog schiet:

Koersen op IEXONE

Voor de liefhebbers zijn hier nog de cijfers van biotechaandeel Genmab, dat een relatief grote Nederlandse aandeelhoudersschare heeft.

Genmab Publishes Interim Report for First Quarter 2018 https://t.co/xwyogLWTI7 — Genmab (@Genmab) 8 mei 2018

De highlights, en hier de cijfers:

USD 432 million in net sales of DARZALEX® (daratumumab);

U.S. FDA granted Priority Review to daratumumab

Received USD 50 million from Novartis

Onderstaand vindt u op IEXONE de koersen van uw favoriete aandelen. Morgen wordt een drukke dag met veel cijfers, waaronder Boskalis, Ahold en SBM Offshore. En als toetje nabeurs Wall Street Altice USA. Voor de gokkers onder ons...

De agenda van morgen 9 mei

08:00 Ahold Delhaize Q1-cijfers

08:00 ING Q1-cijfers

08:00 Wolters Kluwer Q1-cijfers

08:00 SBM Offshore Q1-cijfers

08:00 Boskalis Q1-cijfers

08:00 Aperam Q1-cijfers

08:00 Stern Q1-cijfers

08:00 Refresco Q1-cijfers

08:00 Kendrion Q1-cijfers

08:00 Deutsche Telekom Q1-cijfers

08:00 Tui Q1-cijfers

08:00 ABInbev Q1-cijfers

08:00 Henkel Q1-cijfers

08:00 Unicredit Q1-cijfers

08:00 Siemens Q1-cijfers

14:00 Office Depot Q1-cijfers

14:30 VS inflatie PPI apr 0,3% MoM

16:00 VS groothandelsvoorraden mrt 0,5% MoM

16:30 VS weekrapport olievoorraden

22:00 Altice USA Q1-cijfers