De beurs kon zich vandaag aardig optrekken aan de stijgende koersen op Wall Street vrijdagavond. Het ietwat tegenvallende banencijfer werd desondanks goed opgevat: wat minder druk op de lonen (lees: minder inflatiezorgen) en dat heeft dan weer een kalmerende uitwerking op de ontwikkeling van de rente.

Kortom: mooi dat het goed gaat, als het maar niet al te goed gaat. De technologie-aandelen stegen het hardst vrijdag en dat zien we ook vandaag. ASML voert hier de ranglijst aan en is, na ontkoppeling van het dividend vorige week van €1,40, alweer een aardig eindje op weg naar de €170.

Air France-KLM

Laagvlieger vandaag is Air France-KLM, dat momenteel stuurloos rondzweeft op de beurs: opnieuw slaat een topman op de vlucht al is het deze keer via de nooduitgang: ceo Janaillac verbond zijn lot aan een intern referendum en dat is vragen om moeilijkheden.

Herinnert u zich bovenstaande foto nog? Op 5 oktober 2015 moesten twee andere topmannen van Air France vluchten voor stakend personeel. Het is inmiddels niet veel beter nu, de piloten zijn de baas en proberen het management op de knieën te krijgen.

Overigens deed de koers toen ongeveer €6 en is het aandeel sindsdien ondanks al het gekrakeel opgelopen tot boven de €14. Niet meteen een degelijke solide belegging dus maar er valt wel degelijk wat garen te spinnen bij dit soort volatiele aandelen, zoals met opties:

Europa overwegend in de plus

Genoeg over Air France nu, over naar serieuzer zaken. De grote Europese beurzen doen het aardig vandaag, met als uitschieter de Duitse DAX, dat bijna een procent winst boekt. De Eurostoxx, de index van 30 grootste Europese bedrijven, doet het kalmer aan met een winstje van 0,5%.

Onze eigen AEX kan daar maar net bij aan klampen en sluit op 557,86, een winst van 0,4%. Bij ons is wel Philips ex-dividend, €0,80 wat mag gelden als verzachtende omstandigheid.

Wall Street

Ook de Amerikaanse aandelen doen het uitstekend vandaag, de Dow Jones staat rond sluiting Europa 0,7% hoger en de technologiezware Nasdaq wint zelfs 1% en dat ondanks een sterker wordende dollar. Aandelen als Apple (alltime high op $187), Nvidia (+4%), Tesla (+3%) en Netflix (+2%) liggen weer uiterst gevraagd.

Apple is op de beurs nu $950 miljard waard en is nog slechts een tientje verwijderd van de magische grens van $1000 miljard. Nu Warren Buffett zich helemaal volgeladen heeft met Apple-aandeeltjes (de k/w is nu rond de 18) is het fonds niet meer te houden. En dan is er nog een grote koper met $100 miljard op zak onderweg, Apple zelf.

Olie en dollar

Grote bewegingen zien we momenteel ook in de dollar- en oliehoek. De olieprijs loopt weer op richting $80 en de eerste optimisten die 100 dollar of meer zien zijn alweer gespot, deze keer hedge fund manager Andurand, geen kleine jongen overigens, denkt er het zijne van.

Dat zet ook de oliefondsen wat hoger, al is het wat betreft de olietoeleveranciers nog steeds water en brood eten. De Koninklijke echter lijkt nu toch serieus werk te gaan maken van de €30-grens.

Het dollartje trekt inmiddels wel steeds verder aan en hield sinds afgelopen vrijdag, ondanks de wat tegenvallende banencijfers stevig koers: inmiddels staat de eurodollar op $1,192.

Rentes

Een rustige dag op het rentefront:

Ajax wint

Opvallend vandaag: de koersstijging bij het voetbalaandeel Ajax. Nu de competitie afgelopen is wordt het vizier weer op volgend jaar gericht en de transfermarkt komt weer in beweging. Worden de waanzinnige bedragen van vorig jaar dit jaar ruimschoots overtroffen?

— Nico A. Inberg (@NicoInberg) 7 mei 2018

Er vliegen weer enorme bedragen in de rondte voor o.a. Neres (€28 miljoen), De Ligt (€57 miljoen) en ook Ziyech en Kluivert gaan waarschijnlijk goed geld opleveren.

De dag van morgen

