Fondsenrondje: Eénmotorige mug

Of u nou techneut bent of niet, inderdaad! Onze Tostrams youngster vat het kort en bondig samen:

Aandelen en obligaties doen niet zo veel, dollar en olie stijgen. Daarmee is de brede markt wel samengevat. Op Beursplein 5 gebeurt er behalve de deconfiture van Air France-KLM, om het maar in zondags Frans te zeggen, ook niet zoveel. We zijn snel klaar. Eerst de ex-dividenders:

09:00 Philips notering €0,80 ex-dividend

09:00 TKH notering €1,20 ex-dividend

09:00 VolkerWessels notering €0,77 ex-dividend

09:00 Sif notering €0,30 ex-dividend

De adviezen:

Air France KLM: naar €13,50 van €15 (buy) - Natixis

TKH: naar €57 van €56 - DeGroof Petercam

Basic-Fit: naar €30,60 van €24,20 (buy) - Kepler Cheuvreux

Eignelijk beweegt er maar één fonds significant op het Damrak, zoals dat zo mooi heet. Juist. Laat ik zeggen dat u een visie op de Franse vakbonden nodig hebt, als u in de aandeel wilt handelen of beleggen. Niet dat u daar nou zo lang over hoeft na hoeft te denken, maar toch maar even doen.

Oh ja, éénmotorige mug: dat is de legendarische scheldnaam van ex-minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns voor zijn erfvijand, journalist Willem Oltmans. Vraag me niet waarom, maar vandaag moet ik hierbij aan Air France-KLM denken.

Ik hoor u al hardop dromen en Reuters is werkelijk op alles voorbereid. Liever geen vragen over deze Amerikaanse koersenpagina van KLM, want ik heb geen antwoorden.



Verder ziet u fondsen als ASML, Galapagos, AMG en Accell mooi bewegen, maar er valt niets over te zeggen. Die oliewaarden vallen misschien een beetje tegen, maar de prijs stijgt door politieke spanningen, niet door hogere vraag, Misschien is dat het. Wonder, dramatische dalers zijn er behalve die carrier niet!

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.