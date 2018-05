Slot: +0,14%

De AEX is vrij weinig opgeschoten deze week. EUR/USD is voor valutabegrippen nog een grote uitschieter. Verder was er vanmiddag het Payroll Report, samenvattend:

Tegenvallend #PayrollReport:

- 164K nieuwe banen (195K verwacht)

- 3,9% werkloosheid (4,0%)

- 0,1% loongroei MoM (0,2%)#AEX pic.twitter.com/tY5W31zyQ5 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 4 mei 2018

Buffett kocht meer aandelen Apple afgelopen kwartaal en de koers staat nu op een all time high. Eerder deze week waren er prima Q1-cijfers van Apple:

Apple hits a new record high. https://t.co/QD24bZo1KN pic.twitter.com/Bo1lt0nJ9e — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 4 mei 2018

De cijfers van Tesla waren deze week in de prik, maar ceo Elon Musk gooide zijn eigen glazen in tijdens de conference call. Een actie die hij vandaag op Twitter probeert te verdedigen.

Lijkt r op, maar nee, dit komt niet van het IEX Tesla forum of uit de Koffiekamer :-) Elon Musk van #Tesla heeft nog even iets te zeggen over die nu al legendarische conference call van woensdag pic.twitter.com/Z7LhBMOySp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 4 mei 2018

Weeklijstjes

Tijd voor de bekende weeklijstjes.

AEX deze week: +0,14%

AEX deze maand: +0,01%

AEX dit jaar: +2,04%

AEX herbeleggingsindex dit jaar: +3,54%

AMX dit jaar: -5,1%

AScX dit jaar: +0,12%

Over naar de brede markt, wat hebben we ervan gebakken deze week:

Damrak

En hier het bekende vrijdagse rondje langs de Nederlandse aandelen. Eerst de AEX:

ArcelorMittal hoger na een rits koersdoelverhogingen.

Philips Lighting in de plus na aankondiging van het aandeleninkoopprogramma en een upgrade van Morgan Stanley.

ASML in de plus en kreeg deze week een koopadvies van DeGroof Petercam.

Ahold Delhaize lager en kreeg vandaag een downgrade van JP Morgan.

Aegon en andere verzekeraars hebben een mindere week.

Unilever ging gisteren ex-dividend.

Dan door met de AMX:

AMG gaat als een raket na de Q1-cijfers.

TKH doet het ook erg goed na de Q1's

BAM loopt op na Q1-cijfers.

OCI heeft ook een mooie rally achter de rug.

PostNL heeft een mindere week en komt volgende week met cijfers.

Fugro doet het rustig aan na de rally vorige week.

Tot slot nog de AScX:

Brunel veert op na Q1-cijfers.

Heijmans heeft ineens de flow te pakken. Het bedrijf kreeg ook een opdracht vandaag.

VolkerWessels ook. Bouwers in trek dus.

Pharming zakt 2,8%. Vertelt u maar waarom.

Beter Bed en Accell gaan ook een stap terug, maar we hebben het wel eens wilder gezien.

Geven we u als extraatje nog de uitslagen van de Dow Jones Industrial Average mee, helaas zie ik dat de Eurostoxx 50 niet werkt, dus die krijgt u een volgende keer weer van ons.



Zondag schrijft collega Arend Jan Kamp een vooruitblik op de volgende beursweek. Bedankt voor al uw bezoek en reacties en een fijn weekend!