quote: schreef: Vooral de leeftijdscategorieën 75 tot 80 jaar en 85 tot 90 jaar deden het goed. Vooral de leeftijdscategorieën 75 tot 80 jaar en 85 tot 90 jaar deden het goed.

Dat riekt naar grapmakerij, ook omdat overeenkomstige leeftijdsgroepen, waaronder die van 70-75 (pos. 12) en 80-85 (pos. 15), vrijwel onderaan staan.Ik speel zelf trouwens mee voor de lol () omdat het me in staat stelt om eens te speculeren met een groter budget. Mijn werkelijke potje ter besteding van speculaties in de vorm van turbo's en opties is 100x kleiner.:-)