Vrouwen en jongeren bovenaan in Turbocompetitie

Vrouwen gaan deze maand voorop in de Turbocompetitie. De vrouwelijke beleggers staan met een kleine plus van 0,14% voor de mannen, die gezamenlijk 0,42% in de min staan. Een ander opvallend resultaat is dat jongeren het eindelijk beter dan ouderen lijken te doen. Voorgaande maanden stonden de ouderen vaak aan kop. Vooral de leeftijdscategorieën 75 tot 80 jaar en 85 tot 90 jaar deden het goed. Zij zijn echter ruimschoots ingehaald. De top drie wordt deze maand gevormd door beleggers van 20 tot 25 jaar, 35 tot 40 jaar en 15 tot 20 jaar. Flinke voorsprong De beleggers van 20 tot 25 jaar hebben met een rendement van +5,08% een flinke voorsprong. Ter vergelijking: de leeftijdscategorie 90 tot 95 jaar behaalde in april een schamele +0,05%. Waren de ouderen iets voorzichtiger dan de jonkies bij het profiteren van het koersherstel van de afgelopen maand? Verder doen Kia-bestuurders het deze maand erg goed met 2,85% rendement, dat staat wellicht ook in verband met de toppositie van jongeren en vrouwen in april. Een andere groep die het rendement afgelopen maand flink heeft zien oplopen zijn beleggers uit Zeeland. Zij staan inmiddels 3,78% in het groen. Qua politieke partijen doen stemmers op de CDA het momenteel het best. Vorige maand behaalden ze een gemiddeld rendement van 1,52%. Maandwinnaar april De beste deelnemer van afgelopen maand was Bor. Deze belegger wist in april maar liefst 65,77% rendement te behalen en wint daarmee de maandprijs: een iPad. Gefeliciteerd met deze prestatie! Wilt u ook maandelijks kans maken op een iPad? Dat kan als u meedoet met de Turbocompetitie.

