Stakers hebben duidelijk en al tijden de Macht in Frankrijk..



Daarom had KLM destijds beter kunnen fuseren met Lufthansa..



Of British Airways..



Meer Discipline bij deze Luchtvaart maatschappijen..



Even wat Turbulentie bij KLM-AirFrance maar voor een Crash..



Hoeven ze niet bang te zijn lijkt mij..;)