De Nederlandse beurs is de afgelopen twee weken niet ver van haar plek gekomen. Ook de Amerikaanse beurs zoekt naar richting.

De markt lijkt te wachten op een nieuwe trigger die de boel in beweging zet. Technisch is het vooral wachten op een uitbraak. Goud beweegt in een mooie tradingrange.

AEX-index



De Amsterdamse beurs doet het de laatste twee weken wat rustiger aan. Binnen de stijgende trend wordt een consolidatie zichtbaar. Dit signaleert een evenwicht tussen kopers en verkopers.

De index is gestuit op circa 557,69 punten, gevormd door de koerstoppen uit november 2017 en de koersbodems uit medio januari. In de grafiek is dit aangegeven met de rode doorbroken streep.

Pas bij een doorbraak boven dit niveau komt er ruimte vrij voor een herstel richting de weerstand van 572,81 punten.

Op dit moment zien we aan de onderkant een hogere bodem rond 548,57 punten (het dikke blauwe lijntje), die de markt moet opvangen.

Een terugval tot aan die eerste steun zou een zeer beperkte correctie opleveren. In het slechtste geval kan de AEX naar de oude toppen rond 540,65 punten terugvallen.

EUR/USD



Het valutapaar toont wat meer bewegingen. Eind april viel de eur/usd onder het steunniveau van circa 1,22 dollar. Inmiddels is de eerste steun bereikt rond 1,1924 dollar.

Na een doorbraak onder de steun van 1,1924 dollar wordt 1,1714 het volgende neerwaartse koersdoel.

De zwakke euro is goed voor de Europese exportbedrijven die hun concurrentiepositie zien verbeteren. We zagen vooral de Duitse beurs daar afgelopen week van profiteren.



S&P500 index

De belangrijkste graadmeter uit de VS laat sinds begin dit jaar lagere koerstoppen zien, die toenemende verkoopdruk signaleren. Wel ligt er een sterk vangnet rond de 2.550 punten, waar de index telkens wist op te veren.

Op de wat kortere termijn heeft de S&P 500-index de herstelfase verlaten. Daarmee oogt het technische plaatje zwak.

Op korte termijn houden we rekening met een neutraal koersverloop tussen de steun van 2.532,69 punten (de bodem van 9 februari) en de weerstand van 2.717,49 punten (de top van 18 april).

Een uitbraak buiten deze bandbreedte zal de nieuwe richting bepalen.





Goud



Dan nog even goud, voor de liefhebber. Het edelmetaal beweegt de afgelopen maanden in zijwaartse richting tussen de steun van 1.300,00 dollar (gevormd op 28 november 2017) en de weerstand van 1.375,30 (gevormd op 6 juli 2016).

Nu goud opnieuw lijkt te worden opgevangen door de steun, kunnen speculanten hun slag slaan. Houd er rekening mee dat dit een speculatieve strategie is.