Het is de eerste vrijdag van de maand en daarom tijd voor het Amerikaanse Payroll Report. Het belangrijkste rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Hier de officiële rapportage van Bureau of Labor Statistics:

Payroll employment increases by 164,000 in April; unemployment rate edges down to 3.9% https://t.co/NsuHovcqn0 #JobsReport #BLSdata — BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) 4 mei 2018

Hier alles losse cijfers uit het rapport:

Alle losse cijfers uit het Amerikaanse #PayrollReport pic.twitter.com/pAWonSANrS — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 4 mei 2018

Koersreactie EUR/USD:

Tegenvallend #PayrollReport:

- 164K nieuwe banen (195K verwacht)

- 3,9% werkloosheid (4,0%)

- 0,1% loongroei MoM (0,2%)#AEX pic.twitter.com/tY5W31zyQ5 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 4 mei 2018

Bloomberg met een samenvatting van het rapport: