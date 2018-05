quote: ResearchPhysician schreef op 4 mei 2018 om 11:20:

Ha Nick,



Wat is er gaande bij Besi en wat is mis met de koersweergave??

Ha Nick,Wat is er gaande bij Besi en wat is mis met de koersweergave??

Het aandeel is gesplit vandaag. Schrok me ook even te pletter vanochtend.