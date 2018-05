Liveblog: AF-KLM en Tesla

Update 14:00 uur: Tesla

CEO Elon Musk in de verdediging op Twitter na zijn actie tijdens de conference call van Tesla. Misschien heeft hij hier een punt, maar dan had hij dat meteen in de conference call kunnen of moeten zeggen.

First, it’s important to know that Tesla is the most shorted (meaning most bet against) stock on the market & has been for a while https://t.co/srEp1tf6ZU — Elon Musk (@elonmusk) 4 mei 2018

The reason the Bernstein question about CapEx was boneheaded was that it had already been answered in the headline of the Q1 newsletter he received beforehand, along with details in the body of the letter — Elon Musk (@elonmusk) 4 mei 2018

Reason RBC question about Model 3 demand is absurd is that Tesla has roughly half a million reservations, despite no advertising & no cars in showrooms. Even after reaching 5k/week production, it would take 2 years just to satisfy existing demand even if new sales dropped to 0. — Elon Musk (@elonmusk) 4 mei 2018

Bloomberg vat samen:

Elon Musk takes aim at two analysts for pushing "their Tesla short thesis" https://t.co/xjwa1ShRKf pic.twitter.com/VCsrkiPfxr — Bloomberg (@business) 4 mei 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/fMy6ce0ssN — The Wall Street Journal (@WSJ) 4 mei 2018

Update 11:00 uur: 3D Systems

Eén van de aandelen op de IEX Watchlist:

Update 10:10 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door:

Namens het Amsterdams 4 en 5 mei jongerencomité (@45meiamsterdam) is de beurshandel officieel geopend. Daarnaast werd er stil gestaan bij het begin van een bijzondere dag: de nationale Dodenherdenking. https://t.co/O8FmV9KPxU pic.twitter.com/hubV6guqup — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 4 mei 2018

Update 10:00 uur: PMI's

Overzichtje van de services PMI's uit de eurozone:

Eurozone Composite Output PMI recorded 55.1 in April, down from 55.2 in March and below the flash estimate (also 55.2). Ireland tops the growth rankings across the single-currency bloc. More here: https://t.co/kL9TYdukuv pic.twitter.com/a1SrT1R4Vu — Markit Economics (@MarkitEconomics) 4 mei 2018

Update 09:20 uur: Alfen, B&S en NIBC

Ja, de begeleidende banken kunnen eindelijk met hun koopadviezen komen.

Overweldigende eerste analistenadviezen voor nieuwe beursbedrijven. https://t.co/FDQL3qH9gC — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 4 mei 2018

(AJK)

Update 09:10 uur: Amazon

Jeff Bezos over het idee om Amazon op te breken en te reguleren:

Jeff Bezos on breaking up and regulating Amazon https://t.co/cJUB1akYjJ pic.twitter.com/ony8gkqXWk — Business Insider (@businessinsider) 4 mei 2018

Kijk ook eens wie wij op het podium hebben staan op de IEX Beleggersdag:

Kom naar de IEX Beleggersdag op 1 juni, met hoofdgast CTO #Amazon Werner Vogels. Gratis voor Premiumleden: bestel of reserveer hier uw kaarten:https://t.co/jqGllaf1cT pic.twitter.com/788uRF4NOp — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 25 april 2018

Update 09:05 uur: Openingskoersen

Koersen even na opening:

Update 08:50 uur: KLM

KLM heeft wel geode cijfers volgens de ceo. Maarja, KLM heeft ook geen hele vloot aan Franse piloten die bij minste of geringste gaan staken...

KLM President & CEO Pieter Elbers: “In comparison with the first quarter last year, KLM’s operating results for Q1 2018 increased by more than €30 million to +€60 million. I am extremely pleased with the good results achieved once again by KLM in Q1. https://t.co/gWh5h7PSOo pic.twitter.com/kJXoqtSKP7 — KLM Newsroom (@KLM_press) 4 mei 2018

Update 08:30 uur: VIX

De open interest in VIX futures:

The world got a stomach-churning lesson in the risks of trading #volatility after the #VIX swung wildly in Feb. Now, traders are experiencing another gut check as market regulators look into allegations that the index is being rigged. https://t.co/zwH5ncVZWe pic.twitter.com/MDJGnvQBmQ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 4 mei 2018

Update 08:10 uur: Elon Musk

Slikken of stikken dus...

Elon Musk to investors: It's my way or the highway https://t.co/ndJIPKJ09q via @bopinion pic.twitter.com/KdOja9W2iT — Bloomberg (@business) 4 mei 2018

Update 08:00 uur: Brunel

De Q1-cijfers van Brunel zijn er:

De Q1-cijfers van #Brunel zijn uit en hier is de tabel uit het persbericht:https://t.co/t2wgtomxLy pic.twitter.com/hlP25CpRQg — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 4 mei 2018

Update 08:00 uur: Heijmans

Heiijmans krijgt een opdracht:

Update 08:00 uur: Air France-KLM

De Q1-cijfers van Air France-KLM zijn uit:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

Philips: naar €40 van €36 - Berenberg

Ahold: naar neutral van overweight - JP Morgan

ASR: naar €45 van €39 (buy) - ING