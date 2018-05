Liveblog: AF-KLM en Brunel

Update 09:20 uur: Alfen, B&S en NIBC

Ja, de begeleidende banken kunnen eindelijk met hun koopadviezen komen.

Overweldigende eerste analistenadviezen voor nieuwe beursbedrijven. https://t.co/FDQL3qH9gC — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 4 mei 2018

(AJK)

Update 09:10 uur: Amazon

Jeff Bezos over het idee om Amazon op te breken en te reguleren:

Jeff Bezos on breaking up and regulating Amazon https://t.co/cJUB1akYjJ pic.twitter.com/ony8gkqXWk — Business Insider (@businessinsider) 4 mei 2018

Kijk ook eens wie wij op het podium hebben staan op de IEX Beleggersdag:

Kom naar de IEX Beleggersdag op 1 juni, met hoofdgast CTO #Amazon Werner Vogels. Gratis voor Premiumleden: bestel of reserveer hier uw kaarten:https://t.co/jqGllaf1cT pic.twitter.com/788uRF4NOp — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 25 april 2018

Update 09:05 uur: Openingskoersen

Koersen even na opening:

Update 08:50 uur: KLM

KLM heeft wel geode cijfers volgens de ceo. Maarja, KLM heeft ook geen hele vloot aan Franse piloten die bij minste of geringste gaan staken...

KLM President & CEO Pieter Elbers: “In comparison with the first quarter last year, KLM’s operating results for Q1 2018 increased by more than €30 million to +€60 million. I am extremely pleased with the good results achieved once again by KLM in Q1. https://t.co/gWh5h7PSOo pic.twitter.com/kJXoqtSKP7 — KLM Newsroom (@KLM_press) 4 mei 2018

Update 08:30 uur: VIX

De open interest in VIX futures:

The world got a stomach-churning lesson in the risks of trading #volatility after the #VIX swung wildly in Feb. Now, traders are experiencing another gut check as market regulators look into allegations that the index is being rigged. https://t.co/zwH5ncVZWe pic.twitter.com/MDJGnvQBmQ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 4 mei 2018

Update 08:10 uur: Elon Musk

Slikken of stikken dus...

Elon Musk to investors: It's my way or the highway https://t.co/ndJIPKJ09q via @bopinion pic.twitter.com/KdOja9W2iT — Bloomberg (@business) 4 mei 2018

Update 08:00 uur: Brunel

De Q1-cijfers van Brunel zijn er:

De Q1-cijfers van #Brunel zijn uit en hier is de tabel uit het persbericht:https://t.co/t2wgtomxLy pic.twitter.com/hlP25CpRQg — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 4 mei 2018

Update 08:00 uur: Heijmans

Heiijmans krijgt een opdracht:

Update 08:00 uur: Air France-KLM

De Q1-cijfers van Air France-KLM zijn uit:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

Philips: naar €40 van €36 - Berenberg

Ahold: naar neutral van overweight - JP Morgan