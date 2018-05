Slot: Zo'n dag dus

Alles rood. Gewoon omdat het kan. Verder graag hier geen vragen over, dat verveelt me en u houdt de lange termijn maar in het oog, begrepen? Wat? Zeg, als u dit niet aan staat, prakt u uw hele aandelenboeltje maar in het boek, hoor.

Ja, na de conference call van Elon Meuk is niets meer hetzelfde op de beurs :-) Nu serieus, want de S&P 500 is ook niet meer dezelfde. Ding staat onder 200 daags gemiddelde. Handig voor u om te weten als u kort speelt.

Risk-off, anders kan ik de beursdag niet omschrijven. Aandelen dalen, obligaties stijgen, ofwel de rentes dalen, is de kortste samenvatting van deze beursdag. En de dollar trekt aan. Helaas, daar kan onze AEX niet van profiteren. Verder stijgt de volatiliteit wat en daalt olie een paar tienden.

Hier een beeld van de rentes, relatief de hardste bewegers vandaag dunkt me:

Voor we naar Beursplein 5 gaan, eerst even snel naar NXP Semiconductors dat nu -10% (?!) staat op Q1-update.

Verhip, zie t nu pas #NXP staat bijna -10% rond $93 op Q1's. #Qualcomm biedt $127,50 (dat bod wordt zo steeds mooier), maar China ligt dwars pic.twitter.com/7LZ0tvXkQI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 mei 2018

Op het Damrak zijn een paar opvallende stijgers en een waar leger aan dikke dalers. Defensief doet het in de regel wat beter dan cyclisch en de bekende wapperaandelen uit de Damrak Usual Suspect Club. Eens zien. Eerst de fondsen met cijfers of updates:

Yes, eindelijk BAM met een prima rapportage. Her wordt beloond. We hebben liefste twee stukjes vandaag:

BAM Groep ziet het zonnig in #BAM https://t.co/44VftTddLI — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 3 mei 2018

Eindelijk #BAM de Bouwer ipv BAM de Bleeder? Overpeinzingen bij een kwartaalupdate https://t.co/icud1lfyzN #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 mei 2018

Sif valt u blijkbaar mee. Wellicht licht aan einde tunnel. Dat het in Q1 niet best ging wist u al:

ForFarmers verkoopt meer voer was vandaag de boodschap, maar de aandelenverkoop was vandaag even wat minder:

Resultaten ForFarmers licht onder druk #ForFarmers https://t.co/DLYXIjKeP3 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 3 mei 2018

Zijn er nog een paar adviezen. Bedankt Credit Suisse, al onze financials meteen in de min. De verzekeraars hebben wellicht meer last van die dalende rentes.

Besi: naar €75 van €88,50 - Berenberg

ING: naar €13.50 van €15 (underperform) - Credit Suisse

ABN Amro: naar €30 van €31 (outperform) - Credit Suisse

AMG: naar €56 van €50 - DeGroof Petercam

En de rest nog:

Intertrust springt nog het meest in het oofg Blackstone stoot een gedeelte van haar belang af en dat vindt gretig navolging

Spannend, Air France-KLM heeft morgen cijfers. En die zit u niet zitten, geloof ik

Brunel heeft morgen ook Q1's en daar hebt u wel zin in

Hallo, op welke koers gaan we Beter Bed opvangen?

Ja, u ziet nog genoeg andere grote bewegers, maar er valt gewoon niks over te zeggen. Zo gaat dat gewoon. Vanavond geen grote cijfers meer op de Big Board, maar uiteraard houden we Wall Street in de gaten. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.