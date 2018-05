De naam Tesla is ongelukkig. Het klinkt mooi maar heeft nog nooit een uitvinder geluk gebracht.



Ik bedoel als ik een schip bouw dan ga ik het toch ook niet de Titanic noemen, of de Bismarck. Behalve dat het kan worden opgevat als de goden verzoeken, kan het inspelen op de psyche van mensen wanneer de resultaten tegenvallen. Over niet te lange tijd gaan de journalisten de tragische eindgeschiedenis van Nikola Tesla koppelen aan het automerk Tesla. Met N. Tesla liep het niet goed af: van schatrijk genie naar bankroet en schulden. En zijn prachtige plannen hebben uiteindelijk zijn investeerders veel geld gekost.