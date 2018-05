Dat was Elon's aura?

Voor de gokkers: even uit laten razen op opening, dan oppikken voor een bescheiden ritje omhoog, want uiteindelijk viel het verlies mee. Garantie tot de voordeur. Of weegt die conference call zwaarder dan de cijfers vandaag?

Zo'n grafiek is een rode vlag, schreven wij hier vorig jaar zomer op IEX, toen Tesla haar productieschema voor Model 3 bekend maakte. Helaas hebben we vooralsnog gelijk gekregen.

Ik mag er toch vanuit gaan dat ik niemand hoef uit te leggen waarom dit een rode vlag is...? Hint, zie de getallen op de x- en y-as.



Intussen lanceerde in die tijd CEO, oprichter en grootaandeelhouder Elon Musk vrolijk nieuwe producten, was druk met Space-X, verkocht nog even wat speelgoedvlammenwerpers (of waren het nou juist waterpistolen?) en regelde tussendoor een miljardenbonus voor zichzelf.

Moet de koers nog wel wat omhoog, dat dan weer wel. Intussen verbrandt Tesla $6.500 per minuut, terwijl iedereen die auto's wil hebben. U wacht echter nog steeds op uw Model 3, die u ergens in een vorig leven heeft besteld én aanbetaald. Als u die 1.000 euro twee jaar geleden in de AEX had gestoken...

En toen werd het 2 mei 2018. De schade die Tesla Musk vannacht heeft aangericht in de Q1-conference call van Tesla kan wel eens veel groter zijn en dieper gaan dan misschien een paar procent verlies. De 499 andere CEO's uit de S&P 500 zouden met dit alles op- en afgetrokken niet wegkomen, denk ik.

Stevige taal, want in het analistenwereldje staat Adam Jones van Morgan Stanley bekend staat als de grootste bull op Tesla:

Tesla shares fell pre-market after Elon Musk went off-script in what a Morgan Stanley analyst called the “most unusual call I have experienced in 20 years on the sell-side” https://t.co/wBwjZljMR8 pic.twitter.com/SynMXTA8LQ — Bloomberg (@business) 3 mei 2018

Het interesseert hem gewoon niet?

Bloomberg houdt het nog netjes. Misschien is het mijn beurs- en vakgedeformeerdheid, maar dit waren toch normale, legitieme vragen van de analisten...? We zijn hier niet op Mars! De social media puilen uit met alle voorbeelden, RTL Z heeft een mooie compilatie gemaakt:

Tesla-ceo Elon Musk is helemaal klaar met 'saaie vragen' van analisten en journalisten over de bedrijfsvoering. "Saaie vragen zijn niet cool. Volgende!" pic.twitter.com/nTdv9t1Pma — RTL Z (@RTLZ) 3 mei 2018

Het is een oude beurswijsheid - zelfs nummer één bij Warren Buffett - om kwaliteit en betrouwbaarheid van het management zwaar te laten wegen bij uw beleggingsbeslissingen. Wat mij betreft heeft Musk nu zijn brevet van onvermogen afgegeven. Als manager dan, niet als uitvinder, ziener en visionair.

Dat hij er mee weg komt - omdat hij Elon Musk is - dat hij die productie niet op orde krijgt en geen cent verdient, is nog tot daar aan toe. Erger is dat hij steeds zijn beloftes niet nakomt en wat mij betreft heeft hij nu ook laten zien dat de hele operationele gang van zaken hem niet interesseert.



Hij is met Grotere en Belangrijkere Dingen bezig. De toekomst leert het, maar misschien dat nu ook de blinde Musk volgers zich achter de oren krabben. Zo van: gaat het ooit wel goed komen met Tesla?

Oh ja, de concurrentie zit intussen ook niet stil. En beantwoordt normaal vragen in een conference call. En levert wel op tijd. Verdorie, echt letterlijk as we speak!

Volkswagen is quietly plotting a massive counter-punch to Elon Musk's Tesla https://t.co/0ULkSPncJ8 pic.twitter.com/YoBdLHDxaG — Bloomberg Technology (@technology) 3 mei 2018

Stel anders een tirannieke onderknuppel aan die de productie even regelt, Elon. Die andere grote roerganger, Steve Jobs van Apple, deed dat ook. Hij was de grote ziener, maar stelde naast hem iemand aan die als geen ander begreep hoe je geld verdient: Tim Cooke.

Nog eentje dan. Er is een trackrecord.

See below @elonmusk for instructive history of Enron's share price after Jeff Skilling's "Asshole" breakdown on Q1 2001 conference call. pic.twitter.com/K4DcdjTbBl — J Pierpont Morgan (@pierpont_morgan) 3 mei 2018

Nu dan echt de állerlaatste!