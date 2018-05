Geachte heer Rijinga,

Even reageren op de vermelding van Vastned in uw rijtje!

Onvoorstelbaar. En om daar het volgende in dit artikel over te schrijven:



We noemden hierbij vijf op de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijven met hoge (let wel HOGE!! )rentegevoeligheid:

Aegon

Unibail-Rodamco

Eurocommercial Properties

Vastned

Altice



En om daar dan Vastned tussen te zetten! Naast Altice! Echt belachelijk.

Dan weet u echt niet waar u het over heeft.

Vastned belegt in top winkelpanden in de EU. In Euro's. Gevoeligheid voor de US-rente? nul komma nul.

Bovendien totaal in tegenspraak met het gestelde verderop in het artikel onder het punt Winkelvastgoed. Daar stelt u zelf:

Vastgoedbedrijven die de rente op hun leningen lang hebben vastgezet, zijn minder gevoelig voor een stijging van de kapitaalmarktrente. Bovendien zijn huren over het algemeen geïndexeerd. Hiervoor profiteren ze mee als de economische groei zich vertaalt in hogere inflatie.



Dus Vastned hoort zeker niet in uw rijtje thuis.



U mag dan Register Beleggingsanalist (RBA) zijn, maar mijn beleggingsportefeuille zou ik a.g.v. uw artikel NIET door u laten analyseren.Een correctie van uw column zou op haar plaats zijn.

Mocht u v.w.b. Vastned een andere mening zijn toegedaan, dan verneem ik graag uw motivatie.