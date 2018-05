TA: Herstel hapert

De Europese beurzen weten hun herstelfase nog intact te houden al lijkt de echte overtuiging momenteel even te ontbreken. Ook bij de grondstoffen lijkt de kracht er even uit. De olieprijs is de afgelopen weken niet veel meer opgeschoten.

AEX index

De Nederlandse beurs beweegt sinds medio april rond de 550 punten. Opwaartse uitbraken worden telkens snel geneutraliseerd, maar cruciale steunniveaus hebben wel standgehouden.

Per saldo is de herstelbeweging die eind maart werd ingezet nog intact, maar de markt lijkt te wachten op nieuwe impulsen.

Voor de AEX-index geldt dat we onze positieve visie handhaven zolang de steun rond

De olieprijs (Light Sweet Crude Oil) is al sinds medio 2017 opwaarts gericht. Halverwege april is de olieprijs opwaarts uit de consolidatiefase gebroken en werd de stijgende trend weer opgepakt.

Na deze uitbraak is de koers echter niet meer ver van haar plaats gekomen en stabiliseert deze boven de voorliggende koerstoppen.



Om de stijgende trend een nieuwe impuls te geven moet de olieprijs boven de laatste top weten te breken. Het volgende koersdoel ligt dan rond 77,83 dollar, gevormd door de top van november 2014.









Diverse aandelen hebben de laatste maanden kunnen profiteren van de stijgende olieprijs. Onder andere de koersen van Royal Dutch Shell, SBM Offshore en Vopak zijn de laatste weken hard opgelopen, maar ze lopen nu wel tegen belangrijke weerstandniveaus aan.

Als de olieprijs de stijgende trend weer op kan pakken, zal dit waarschijnlijk ook een positieve impuls geven aan de aandelenmarkten.



Royal Dutch Shell



Royal Dutch Shell heeft binnen de neutrale trend de weerstand van 29,58 euro bereikt. Deze weerstand wordt gevormd door meerdere toppen uit 2015.

Het vlakke technische plaatje krijgt enkel een positieve impuls indien deze weerstand wordt gebroken. In dat geval mag men verdere koersstijgingen tegemoet zien.









SBM Offshore

SBM Offshore komt er beter bij te liggen nu de dalende trend is gebroken. Dit signaleert dat de verkoopdruk afneemt. De mogelijk hogere koersbodem geeft aan dat de kopers terugkeren.

Een verdere verbetering in het technische beeld treedt op bij een doorbraak en slotstand boven de weerstand van 14,28 euro (de top van 27 februari).

Na een uitbraak boven de weerstand van 14,28 euro wordt 16,33 het volgende opwaartse koersdoel.



Vopak

Vopak heeft het koersdoel rond de weerstand van 42,01 euro (gevormd op 20 juli 2017) bereikt binnen de neutrale trend.

Het neutrale technische plaatje krijgt een nieuwe positieve impuls indien de laatste koerstop wordt gebroken. Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden.

Het volgende koersdoel wacht rond 44,58 euro, gevormd door de top van april 2017.

De moneyflow, die van de beursomzetten wordt afgeleid, is positief. Dit geeft aan dat er nieuw kapitaal in de markt komt.