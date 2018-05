Nou nou mijnheer Kamp, U wilt het renoveren van de Afsluitdijk toch niet vergelijken met een one of a kind project als de zeesluis bij IJmuiden?

Er is in het jaar 2017 door zowel Volker Wessels als BAM 68 miljoen euro gereserveerd.

Hebben we geen last meer van in 2018. Het is bovendien niet alleen BAM maar naast VW ook externe bureaus die het niet hadden zien aankomen. En het zijn echt geen domme mensen samen. Juist doordat het een one of a kind klus is heeft dit kunnen gebeuren.

Ik ga er vanuit dat men dit echt wel gaat voorkomen in de toekomst.

Het is altijd makkelijk achteraf praten vanaf de zijlijn. Ik ben trots dat ze het überhaupt klaarspelen deze klus!

Met de nieuwe CFO gaat er een nieuwe wind waaien ben ik van overtuigd en komt het met die marges ook goed.