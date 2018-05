Door de vrijwel permanente perikelen op en rond onze bouwbedrijven zouden we bijna nog vergeten wat een bouwaandeel zou moeten zijn. Misschien is het reusachtige Franse Vinci (beurswaarde €50 miljard) wel het beste voorbeeld.

Geel: koers

Blauw: winst per aandeel

Wit: omzet per aandeel

Groen: dividend per aandeel

Rood: koerswinstverhouding

OK, Vinci is geen pure play, want ze exploiteert ook tolwegen en zit in de energietransitie. In ieder geval zie ik een mooi, rustig dividendaandeel dat keurig door de economische cyclus heen beweegt. De koers is nog het meest volatiel. Omzet, winst en dividend lopen eigenlijk alleen maar op.

Tegen 17 keer de winst is het best, maar niet idioot duur voor een bouwbedrijf. Tja, en wat is niet duur anno 2018 en kwaliteit heeft een prijs.

En dan nu dezelfde grafiek van BAM. Daar moet u inderdaad even goed voor gaan zitten, om die te ontwarren. Het komt er op neer dat de omzet structureel daalt en waar ieder kwartaal ad random (g)een winst per aandeel uit lijkt te rollen. En de koers doet maar wat.

Turnaround?

Dit is het verleden, dit weet u en beleggen is vooruit kijken. En zie, gloort vandaag hoop? Ja, BAM levert een prima Q1-update af. Alleen maar - en hoe lang is dat geleden - groene vinkjes! Zelfs de koers is groen en hoe. Als u goed luistert kunt u ze op het forum zelfs het Wilhelmus horen zingen.

KBC Securities zet ook een krul onder cijfers én verwacht dat BAM in de komende jaren de omzet flink kan laten stijgen, wat dat flink ook maar is.

Mijn college Martin van de IEX Beleggersdesk rolt er dit uit. Hij merkt op dat hij niet echt kan analyseren, omdat de update daarvoor te weinig data bevat. Eén puntje dan: hij is niet helemaal gerust dat die Zeesluis IJmuiden geen nieuwe ellende oplevert. Wachten tot de halfjaarcijfers dus. Copypaste:

Sterker nog, de kerncijfers van van BAM Groep zijn prima. Een stijgende omzet, een fors hoger resultaat, een aandikkende orderportefeuille, teruglopend werkkapitaal en vooral: het ontbreken van nieuwe nare verrassingen.

Inderdaad, het kan dus toch :-)

BAM Groep ziet het zonnig in #BAM https://t.co/44VftTddLI — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 3 mei 2018

Nu kwam het in het verleden vaker voor dat BAM (hetzelfde geldt voor Heijmans) hoop deed gloren, maar iedere keer liep het toch weer op een teleurstelling uit. Lukt het de relatief nog nieuwe besturen, die op ramkoers met de bleeders in portefeuille zijn, om een turnaround tot stand te brengen?

Eigenlijk weten we dat pas bij een nieuwe recessie. Het risico dat één strop bij een groot infrastructureel project meteen de hele jaarwinst wegvaagt, zal denk ik altijd blijven. Dat is wel een in te calculeren risico, lees: u wilt aandeel met een korting. BAM doet nog geen tien keer de verwachte winst.

Wat dat betreft kan het misschien. Dat bepaalt u. Er zijn alleen wel bijkomende kosten in de vorm van een kaarsje. Die mag u branden opdat BAM haar vingers bijvoorbeeld niet aan de Afsluitdijk brandt.