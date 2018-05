Experiment: De keuzes van een bank

A 2: alleen NHG beperkt je doelgroep nogal. Meefinancieren van restschulden is vragen om gedoe met DNB. Verder bewerkelijk en extra risico.

B 4: binnen een half jaar moet het mogelijk zijn de koop rond te krijgen. Wie toch nog langer bezig is, moet maar betalen. Je biedt de flexibiliteit in ieder geval aan.

C 1: tegenwoordig de standaard voor nieuwe hypotheken. Verlengen van bestaande hypotheken zou ik wel toestaan.

D 1: om het simpel te houden. Zo weinig mogelijk mutaties tijdens een lopende periode. Bij verlenging kan het wel aangepast worden.

E 1: is wel ongeveer standaard. Veruit de meeste mensen hebben toch niet genoeg geld om meer af te lossen.

F 2: geen verhuisregeling is te beperkt als je op een breed publiek mikt. Bovendien houd je dan geen klanten vast als ze gaan verhuizen. Binnen 3 maanden moet het mogelijk zijn om een nieuw huis te hebben (tenzij de klant perse op de Prinsengracht moet wonen, maar dat is dan weer zijn probleem).

G 2: lijkt me dat bij 80% het onderpand genoeg zekerheid biedt.

H 2: overbrugging kan nodig zijn als transactiedata ongelukkig vallen. Maar is geen product op zich.

I 2: een lastige. Ook een vast contract is geen absolute zekerheid, daarvoor komen massa-ontslagen net iets te vaak voor. Ondernemers en zzp'ers zou ik alleen accepteren als ze de zaak aantoonbaar echt goed voor elkaar hebben. Ik neem deze omwille van operationele efficiency.

J 2: ik weet dat het BKR ontzettend kinderachtig kan zijn, maar alles accepteren is meteen ook weer heel veel en geeft gedoe met DNB. Als je studieschulden niet accepteert, sluit je een hele grote groep van potentieel winstgevende klanten uit.