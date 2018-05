Experiment: De keuzes van een bank

Wie een hypotheek nodig heeft, heeft flink wat mogelijkheden in Nederland. Er zijn minimaal twintig banken waar een hypotheek kan worden afgesloten. Vandaag mag u een bank gaan beginnen die hypotheken verstrekt.

Hierbij moet u echter gaan bepalen voor welke doelgroep u hypotheken wilt gaan aanbieden en onder welke voorwaarden. U heeft echter te maken met de hoogte van de hypotheekrentes. Ik hoef u niet uit te leggen dat het in werkelijkheid heel anders is.

Het is mogelijk om voor de laagste rentes te gaan. Hierdoor zijn de voorwaarden minder goed en kunt u de hypotheken maar aanbieden aan een bepaalde groep mensen in Nederland. Of u kunt voor de ruimste mogelijkheden gaan. Het nadeel daarvan is dat de aangeboden hypotheekrente hoger is voor uw klanten en dus minder hypotheken waarschijnlijk afsluit.

Bij de onderstaande tien criteria moet u iedere keer één voorwaarde kiezen. Het is heel goed mogelijk dat uw antwoorden tegenstrijdig zijn. Waarom ik u dit laat doen, kom ik volgende week op terug.

A. Doelgroep

Alleen hypotheken met NHG. Hypotheken met en zonder NHG (0,1% hogere rente t.o.v. keuze 1). Hypotheken met en zonder NHG en meefinancieren restschulden (0,3% hogere rente t.o.v. keuze 1).

B. Geldigheidsduur renteaanbieding

Offerte maximaal drie maanden geldig (laagste rente). Offerte maximaal zes maanden geldig (opslag op rente van 0,1%). Offerte maximaal een jaar geldig (opslag op rente van 0,2%). Offerte maximaal zes maanden geldig (na drie maanden betaalt klant 0,25% per maand over het hypotheekbedrag, geen opslag op rente). Offerte maximaal een jaar geldig (na drie maanden betaalt klant 0,25% per maand over het hypotheekbedrag, geen opslag op rente).

C. Keuze hypotheekvormen

Alleen lineair- en annuïteitenhypotheek. Lineair en annuïteiten en aflossingsvrij (rente aflossingsvrij 0,2% hoger). Alle hypotheekvormen (hypotheekrente 0,2% hoger dan bij keuze nummer 1).

D. Aanpassing hypotheekrente als hypotheekbedrag in lagere risicoklasse komt (hypotheek zonder NHG)

Geen aanpassing mogelijk tijdens de rentevaste periode. Aanpassing tijdens rentevaste periode is mogelijk, maar moet op initiatief van klant door aantonen van een taxatierapport (hypotheekrente 0,2% hoger t.o.v. keuze 1). Aanpassing gebeurt automatisch (hypotheekrente 0,4% hoger t.o.v. keuze 1).

E. Boetevrij aflossen van de hypotheek

10% van het hypotheekbedrag per jaar. 25% van het hypotheekbedrag per jaar (rente 0,2% hoger t.o.v. keuze 1). Onbeperkt (rente 0,4% hoger t.o.v. keuze 1).

F. Verhuisregeling

Geen verhuisregeling Verhuisregeling, nieuwe woning binnen drie maanden na verkoop oude woning (hypotheekrente 0,2% hoger t.o.v. keuze 1). Verhuisregeling onbeperkt (hypotheekrente 0,4% hoger t.o.v. keuze 1).

G. Verplichte overlijdensdekking

Indien hypotheek hoger is dan 50% van de waarde van de woning. Indien hypotheek hoger is dan 80% van de waarde van de woning (0,2% hogere rente t.o.v. keuze 1). Geen (0,4% hogere rente t.o.v. keuze 1).

H. Overbruggingshypotheek

Niet mogelijk. Wel mogelijk maar huidige woning moet verkocht zijn (rente 0,1% hoger t.o.v. keuze 1). Wel mogelijk zonder eisen m.b.t. huidige woning (rente 0,2% hoger t.o.v. keuze 1)

I. Inkomenseisen

Alleen hypotheek voor werknemers met een vast inkomen. Hypotheek voor alle werknemers (rente 0,1% hoger t.o.v. keuze 1). Hypotheek voor alle werknemers en zelfstandigen (rente 0,2% hoger t.o.v. keuze 1). Hypotheken voor iedereen (rente 0,4% hoger t.o.v. keuze 1).

J. Schulden

Hypotheek alleen mogelijk als er geen BKR schulden zijn. Hypotheek alleen mogelijk met studieschuld (andere BKR schulden niet) (rente 0,1% hoger t.o.v. keuze 1). Hypotheek mogelijk met alle mogelijke schulden (rente 0,3% hoger t.o.v. keuze 1).



Zoals u uit de vragen en antwoorden al kan lezen, is de werkelijkheid ver te zoeken. Daarom moet u deze column maar als een soort spel zien. Wat gaat u antwoorden als u deze tien vragen krijgt gesteld?

Hou hierbij in het achterhoofd welke mensen in Nederland u een hypotheek wilt gaan aanbieden. Uw inkomen is trouwens afhankelijk van het aantal afgesloten hypotheken.

Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoorden. U kunt deze in de comments achterlaten.