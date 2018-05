BAM! Ziet er wel aardig uit geloof ik op het eerste gezicht en dat vindt ANP ook:

Sif heeft ook Q1's en die houden niet over. Dat wisten we eigenlijk al en vanaf deze zomer moet alles beter worden. Hier leest u ANP:

ForFarmers verkoopt meer voer, kopt ANP luid en duidelijk. Heel veel meer valt er ook niet uit de trading update te halen:

Nog meer? Nog meer. NXP Semiconductors heeft ook cijfers. Meer omzet, maar ik weet niet of het goed genoeg is. ANP schrijft dit.

Zoals verwacht was het Fed-rentebesluit gisteren een non-event. Deze twitterde ik als eerst en die inflatie bleek achteraf ook het enige en hele verhaal te zijn:

Beetje onwillige markt nu, maar ik zie geen rare koersen. Dollar rond 1,20. Nabeurs Wall Street was Tesla er nog met Q1 cijfers: iets minder verlies dan verwacht en nu in Q2 bouwt het bedrijf ruim 2000 Model 3's per week. Koers After Hours: -4,5%.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws dan. Let ook op Philips Lighting, want Osram heeft beroerde cijfers.

VolkerWessels neemt, via dochterbedrijf Visser & Smit Hanab, energie-infrastructuurbedrijf Joulz Energy Solutions (JES) over van netwerkbedrijf Stedin. Dat werd donderdag bekendgemaakt zonder het afgeven van financiële details.

ArcelorMittal verkoopt twee Braziliaanse fabrieken aan de Mexicaanse branchegenoot Industrias CH. Dat blijkt uit een verklaring van dat laatste bedrijf, die de fabrieken onderbrengt bij dochterbedrijf Simec. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Blackstone verkoopt een deel van zijn belang in Intertrust aan institutionele beleggers. Bij de transactie worden circa 7,5 miljoen aandelen aangeboden voor 16 euro per stuk. De resterende aandelen hebben een lock-up van 60 dagen.

De overname van SnowWorld heeft een onverwachte wending gekregen. Een Nederlandse ondernemer dreigt volgens het Financieele Dagblad met een gang naar de rechter, als hij de aandelen van SnowWorld-oprichter Koos Hendriks niet mag overnemen.

Unibail-Rodamco heeft 3 miljard euro opgehaald met de plaatsing van een getrapte obligatie. De opbrengsten zullen onder meer worden gebruikt voor de financiering van de overname van de Australische branchegenoot Westfield.

De AFM meldt geen shorts en dit is het analistenadvies. Ja, een verlaging voor Besi:

Besi: naar €75 van €88,50 - Berenberg

De agenda met een handvol cijfers, Unilever ex-dividend, Philips jaarvergadering en de ISM non-Manufacturing Index:

08:00 Infineon Q1-cijfers

08:00 BAM Q1-cijfers

08:00 Sif Q1-cijfers

08:00 AXA Q1-cijfers

08:00 Bayer Q1-cijfers

08:00 Adidas Q1-cijfers

09:00 Unilever notering €0,3872 ex-dividend

11:00 EU inflatie CPI apr 1,4%

14:00 Philips AVA

14:00 Teva Q1-cijfers

14:00 GoPro Q1-cijfers

14:00 Ferrari Q1-cijfers

14:30 VS productivity and costs Q1 1,2% en 2,9%

14:30 VS handelsbalans mrt -56,7B

15:45 VS services PMI apr

16:00 VS fabrieksorders mrt 0,9% MoM

16:00 VS ISM non-Manufacturing PMI apr 58,4

En dan nog even dit

Voor $10 miljard, wat het bedrijf $80 à $100 miljard waard maakt:

Wie weet headlines:

U.S. trade team arrives in Beijing for talks, China media cautious https://t.co/M1o8HUg0ZQ — Reuters Top News (@Reuters) 3 mei 2018

Als u denkt dat Besi of bitcoin hard gaat...

The stock was halted temporarily for volatility 10 times throughout the day, on the way up and the way down. https://t.co/wVHaaUaYiA pic.twitter.com/K4EiFFcM5B — MarketWatch (@MarketWatch) 22 mei 2018

OK:

Amazon has started its own brand of pet products, called Wag https://t.co/DYuLUvRcTH pic.twitter.com/rxPsapD6mP — Bloomberg (@business) 3 mei 2018

Het kan snel gaan. Een maand geleden twitterde Elon Musk nog dat dit niet kon in China:

Tesla plans to announce the location of a plant in China as early as in the third quarter https://t.co/8F0qnEI9AP pic.twitter.com/fqt2mmLrzy — Bloomberg (@business) 3 mei 2018

