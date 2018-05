@Nick: Je schrijft over "Tesla’s single greatest strength: its cultlike following": 'Sterk punt van Bloomberg, het is bijna Apple achtig.'



Weer eens de mythe van de "Apple-cult" van stal gehaald? Een cult van meer dan een miljard Apple klanten blijkbaar. Die mensen zijn gewoon tevreden met wat Apple biedt. En ik ben een tevreden Apple aandeelhouder.



De aandeelhouders van Tesla geloven (nog?) rotsvast in Elon Musk. Het Bloomberg citaat in context:



"Even after the recent sell-off, Tesla trades at 135 times its forecast 2019 earnings. No, there isn’t a decimal missing here. That multiple reflects Tesla’s single greatest strength: its cultlike following. At the risk of oversimplifying things, while stock market bears point frantically to the balance sheet, bulls extrapolate from the revenue line and price the shares accordingly. That’s why, even as debts increase and targets are missed, that mighty market cap looks like, to them, an unassailable source of funding if needed."



In mijn optiek lijkt het Tesla-verhaal niet goed te eindigen (dwz uiteindelijk zal het nog wel overgenomen worden bij een naderend einde). Musk heeft onderschat hoe moeilijk massaproductie van auto's is. Voor Musk allemaal geen ramp, hij heeft ook los van Tesla talrijke ijzers in het vuur en heeft (volgens mij) ook buiten Tesla meer dan $10 miljard.



Tesla heeft de bestaande spelers gedwongen om meer vaart te zetten achter elektrisch rijden: een grote verdienste.