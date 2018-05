After Hours: Tesla

Welkom bij een verse After Hours met vanavond de Q1-cijfers van Tesla. Het aandeel ligt de laatste tijd flink onder vuur. De productie van de Model 3 schijnt flink spaak te lopen volgens de geruchten. Het aandeel van de shorters in de vrij verhandelbare aandelen is opgelopen tot rond de 30%.

WSJ en Bloomberg hadden vernietigende publicaties afgelopen maand en deze week. Het bedrijf verbrandt namelijk $6500... per minuut...

Het aandeel is heel gevoelig voor sentiment. De hamvraag: is het sentiment gedraaid en kan Elon Musk dat in dat geval nog keren? Anyway, vooralsnog heb ik het nog niet vaker zo saai gezien tijdens de earnings.

Cijfers

Hieronder de omzet- en winstcijfers en het bekende linkje naar de nabeurshandel via CNBC:

Tesla: Q1 Loss ($3.35) vs. ($3.58) Est.; Q1 Revs. $3.41B vs. $3.22B Est.

Hier de headlines uit Reuters met de productiecijfers

Sterk punt van Bloomberg, het is bijna Apple achtig:

