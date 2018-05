Hallo, daar zijn we weer. S&P 500 stijgt in eerste instantie iets en dollar daalt tot 1,20.

Die inflatie is inderdaad het nieuws. Hier vindt u het hele persbericht.

FOMC statement comparison: Fed says inflation has moved close to 2% (Previously said continued to run below) pic.twitter.com/ZDBHrxaV2F — RANsquawk (@RANsquawk) 2 mei 2018

Ah, er is ook meteen een nieuw buzzword?

Fed keeps rates unchanged as widely expected, says #inflation `moved close' to 2%. FOMC statement now twice uses the word `symmetric' to describe its inflation objective. Dollar pares gains as investors see statement more dovish than expected. pic.twitter.com/JIf1a1Yx44 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 2 mei 2018

Bloomberg dan:

The biggest takeaways from the Fed decision in 90 seconds https://t.co/hZaz16CG1m pic.twitter.com/sdXIXq6kl7 — Bloomberg Economics (@economics) 2 mei 2018

Is dit alles? Ja, eigenlijk wel. Wat moet de Fed ook zeggen? Alles is een groen vinkje: inflatie dus nu ook, maar al eerder werkgelegenheid en economie. Nou eh, dit is wel heel summier. Om dit blog nog een beetje volledig off-topic op te leuken dan maar: