Ik zie de dollar op jouw grafiek pas rond 16:00 uur sterker worden. Als je dat naast de daggrafiek van de AEX legt dan constateer ik dat de AEX vanaf vanmorgen de DAX niet bijhield en dat er geen overeenkomst is tussen de dollar en de daggrafiek. Je kunt dus stellen dat het achterblijven van de AEX niet ligt aan de dollar, maar door andere oorzaken. Met name Unilever hakt er aardig in en de markt straft de buitensporige salarisverhoging behoorlijk af. Misschien hadden de aandeelhouders beter de salarisverhoging niet goedgekeurd. En zeker raar is dat de verzekeraars AEGON en NN beiden een negatieve dag hebben (rente?), maar ook Unibail-Rodamco (rente?).