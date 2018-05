Slotcall: It's the dollar, dummy

De AEX doet eigenlijk nauwelijks iets en dat terwijl de Duitse beurs er als een haas vandoor gaat. Onderliggend gebeurde er op het Damrak overigens genoeg.

Een blik op de koersen van de traditionele dollarfondsen Unilever, Heineken en Ahold Delhaize en u ziet waarom wij achterblijven op de rest.

EUR/USD ineens een paar tikken omlaag $EURUSD pic.twitter.com/RETg5UKkOl — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 2 mei 2018

Op het Damrak is AMG de absolute uitschieter.

Voor dei liefehbbers van #AMG, ronkend Duits én - nieuw en zelf bedacht! - de Discounted Growth Price Earnings heb ik nog een stukje https://t.co/Op2PQvYepE #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 mei 2018

TKH stond ook te schitteren na cijfers en zet een nieuwe all time high neer. Gefeliciteerd namen ons bij IEX. Misschien kunnen ze het personeel een seizoenskaart voor FC Twente cadeau doen.

Vanavond om 20 uur is er nog het Fed rentebesluit en in principe kunnen we dat afvinken. Inflatie rond de 2%, werkloosheid is laag in de VS en de economie draait goed. Het zal vanavond vooral om de toon van het persbericht gaan, want een persconferentie is er niet:

CHART OF THE DAY: A Data Dependent Fed Should Be Hawkish on Inflation https://t.co/yfVYxATpGU via @hedgeye — Keith McCullough (@KeithMcCullough) 2 mei 2018

Hier het bekende lijstje:



Rentes

Rentes op tienjaars staatsobligaties bewegen tussen +4 en -1 basispunten.



Beursplein 5

Dan gaan we over naar het Damrak. Eerst een overzicht van de analistenadviezen voor vandaag:

Philips Lighring: naar neutral van sell en naar €26 van €28 - Morgan Stanley

NIBC: buy en €10 - ING

KPN: naar €3,3 van €3,6 - Kepler Cheuvreux

Vastned: naar hold van buy - DeGroof Petercam

ASML: naar buy van hold - DeGroof Petercam

De AEX-outperformers:

Philips Lighting gaat hard. Zegt u maar of het door de aandeleninkoop of de upgrade van Morgan Stanley.

Galapagos hoger op het nieuws over een nieuwe studie.

ASML in de plus en kreeg een koopadvies van Petercam.

AEX-underperformers:

Unilever lager en morgen gaat het fonds ex-dividend. De topman praatte in Londen de koers omlaag blijkbaar...

Aegon, NN, en ASR hebben een mindere dag.

Ahold Delhaize en Heineken idem dito.

KPN lager na een koersdoelverlaging van Kepler Cheuvreux.

AMX-outperformers:

AMG gaat als een raket na Q1-cijfers.

TKH ook hard omhoog na Q1-cijfers.

Besi gaat in de rebound en loopt het dividend van van de week weer in.

Air France-KLM hoger na nieuws over de geplande stakingen.

AMX-underperformers:

GrandVision, PostNL, Sligro en Boskalis... Tja, zeg maarwaarom het daalt. Geen nieuws gezien verder.

AScX-outperformers:

Heijmans speert er ineens vandoor.

#Heijmans nu +4% op redelijk hoog volume. Geen nieuws voor de rest. pic.twitter.com/D1clxWIOps — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 2 mei 2018

AScX-underperformers:

Avantium leefde even op, maar gaat alweer neer.

Op de lokale markt:

Apollo stijgt 58% en is daarmee de uitschieter.

