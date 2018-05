Fondsenrondje: AEX blijft achter

De AEX en andere Europese indices in de plus deze morgen. De dollar trekt aan en opvallend is dan dat olieprijzen opnieuw oplopen met die stijgende dollar, ofwel olie gaat extra hard? Onrust in het Midden Oosten zorgt voor een hogere olieprijs, zullen we het daarop houden?

Verder nog Q1-cijfers op het Damrak. AMG is het meest opvallend, want die gaat het hardst. Ook TKH lijkt vleugels te hebben gekregen na de Q1-rapportage:

AMG profiteert van hogere metaalprijzen #AMG https://t.co/skcLecAbLY — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 2 mei 2018

Philips Lighting krijgt een upgrade van Morgan Stanley en gaat eigen aandelen inkopen.

Philips Lighting slaat aandelen in #PhilipsLighting https://t.co/lSqn9I1ZfB — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 2 mei 2018

Gaan we door met de brede markt:

Europese indices in het groen. De AEX blijft wat achter smaen met Parijs en de DAX gaat met +1,1% aan kop.

De Amerikaanse futures lopen op doordat Apple hoger staat. Check het verschil. De S&P 500 op +0,1% en de Nasdaq 100 +0,5%.

EUR/USD daalt 0,6% naar 1,200.

De grondstoffenmarkten: goud daalt 0,5% en zilver doet 0,0%. WTI stijgt 0,6% en Brent 0,3%.

De rentes op tienjaars staatsobligaties tussen +4 en -2 basispunten.

Dan over naar het Damrak. Dit valt ons op:

Philips Lighting hoger nadat Morgan Stanley het aandeel van verkopen heeft afgehaald en de aankondiging van het inkopen van eigen aandelen.

Altice gaat altijd hard.

Zou ASML hoger gaan door de Q1-cijfers van Apple?

Galapagos ook in de plus, mogelijk door dit bericht:

#GALAPAGOS AND MORPHOSYS ANNOUNCE INITIATION OF THE IGUANA PHASE 2 CLINICAL TRIAL WITH MOR106 IN ATOPIC DERMATITIS PATIENTS - Reuters News $GLPG — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 1 mei 2018

Ahold Delhaize en Unilever hebben een mindere dag. Ook Heineken kunnen we in dit rijtje plaatsen.

Verzekeraars NN, Aegon en ASR blijven wat achter op de rest.

AMG hard omhoog na Q1-cijfers.

TKH geeft ook een flinke dot gas na de Q1's.

Besi in de rebound.

Air France-KLM ook in de rebound. Deze week komt de carrier met de cijfers.

Fugro lager zonder nieuws of aanleiding.

Vastgoedfondsen doen het ook wat minder goed.

Flow Traders zakt weg en bestuurders hebben aandelen verkocht.

Brunel stijgt 2,6%.

Hunter Douglas daalt 1,0%.

Lokaal is NWE met +10% de uitschieter.

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.