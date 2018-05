Twee derde van de beleggers in de IEX Bull/Bear enquête vindt Sell in May grote onzin. 7% verkoopt zelfs hun goudvis in mei. Verder is het aantal beleggers dat denkt dat de AEX de komende maand of het komend half jaar gaat stijgen, gezakt tot minder dan de helft.

Dat blijkt uit de IEX Bull/Bear Enquête van mei. Hoewel het optimisme iets is gedaald, is het pessimisme dat ook. Beleggers lijken het niet zo goed te weten, en kiezen vaker voor neutraal.

Sell in May, nou nee

De bonusvraag van deze maand ging over, hoe kan het ook anders voor mei, het alom bekende beurscliché Sell in May. Gelooft u er heilig in, of is het volgens u toch onzin?

Nou, het resultaat is duidelijk. Bijna twee derde (62,9%) van u vindt het grote onzin. Sommige antwoorden waren natuurlijk ook met een kleine knipoog: zo verkoopt 7% van de beleggers zelfs hun goudvis en is 5,2% vergeten vorig jaar september terug te komen.

Dit is de uitslag van de bonusvraag: "Sell in May and go away", gelooft u in deze beurswijsheid en gaat u verkopen?

7,0% - Ja, ik verkoop mijn hele hebben en houwen (incl. goudvis)

24,9% - Ja, maar alleen de meest risicovolle beleggingen

62,9% - Nee, het is grote onzin

5,2% - Nee, ik ben vergeten in september terug te komen vorig jaar



De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is een halve punt gestegen van 54,0 naar 54,5. Het blijft daarbij op bullish terrein (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish), maar de indicator maakt geen grote beweging deze maand.

Deze maand hebben 562 beleggers onze vragenlijst ingevuld. Waarvoor onze hartelijke dank.



Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor mei is als volgt (tussen haakjes de score voor april):





Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 11,4% (was 13,1%)

Optimistisch: 50,4% (was 50,4%)

Neutraal: 27,8% (was 25,5%)

Pessimistisch: 8,2% (was 7,5%)

Zeer pessimistisch: 2,3% (was 3,5%)







Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 10,3% (was 8,0%)

Optimistisch: 43,8% (was 38,6%)

Neutraal: 29,7% (was 30,0%)

Pessimistisch: 12,8% (was 17,8%)

Zeer pessimistisch: 3,4% (was 5,5%)







AEX komende zes maanden

Omhoog: 49,5% (was 54,3%)

Neutraal: 30,8% (was 26,5%)

Omlaag: 19,8% (was 19,2%)

AEX komende maand

Omhoog: 44,5% (was 47,1%)

Neutraal: 39,1% (was 32,7%)

Omlaag: 16,4% (was 20,2%)

April, alles in het groen

De AEX is flink omhoog gegaan deze maand, nadat de index in maart bijna geen beweging liet zien. Lukt het de beleggers om de +4,9% van de AEX te outperformen? Het antwoord is ja, en flink ook. De toppers hadden een rendement van +7,5%.

Ahold had daarin een glansrol met een plus van bijna 20%, met recht een topprestatie. Ook Royal Dutch Shell deed het erg goed. Aegon deed het ook beter dan de AEX met een stijging van 5,5%. Hekkensluiter tenslotte is ING met een bescheiden plusje van 2,0%.

Voor zover het goede nieuws. Bij de floppers zat u er flink naast, want alle vier de flopaandelen staan in de plus, gemiddeld meer zelfs nog dan de toppers. Hoewel Ahold bij de toppers met 19,1% op nummer één staat, wordt deze op de hielen gevolgd door Altice die maar liefst 18,5% steeg. De flopfavoriet heeft zijn plek dus duidelijk niet verdiend deze maand.

Philips Lighting deed het ondanks de matige Q1 cijfers toch heel goed deze maand, maar niet als flopper. Het aandeel pluste bijna 15%. Zelfs KPN en Vopak eindigden in de plus. Dat zien we niet vaak, een geheel groen toppers en floppers overzicht.

Toppers april Rendement Floppers april Rendement Royal Dutch Shell 12,1% Altice 18,5% ING 2,0% KPN 7,5% Ahold 19,1% Vopak 3,3% Aegon 5,5% Philips Lighting 14,6% Gemiddeld +7,5% Gemiddeld 10,9% AEX 4,9%



Altice: Flopfavoriet

Zelfs na de stijging van 18,5% vorige maand gelooft u opnieuw dat Altice gaat floppen. Vorige maand is dat dus alles behalve uitgekomen, maar misschien maakt het aandeel in mei wel een vrije val? U bent wel iets minder overtuigd. Vorige maanden kreeg het aandeel nog 90+ stemmen, deze maand slechts 79.

Ook Philips Lighting blijft tussen de floppers staan en krijgt er zelfs extra tegenstemmen bij. Wellicht bent u het vertrouwen verloren na de slechte Q1-cijfers. Nieuw deze maand zijn AkzoNobel en Wolters Kluwer. Helemaal nieuw overigens niet, voorgaande maanden zijn ze al meerdere keren langsgekomen.

Weinig verrassingen tussen de toppers. Aegon, ING en Royal Dutch Shell blijven vrolijk in het lijstje staan. ASML maakt opnieuw zijn opwachting tussen de toppers. Ook in maart was dit een van de favoriete aandelen.

Toppers mei Stemmen Floppers mei Stemmen Aegon +55 Altice -79 ING +50 Philips Lighting -38 RDS +48 AkzoNobel -34 ASML +37 Wolters Kluwer 22



Alle voor- en tegenstemmen voor de maand mei ziet u in de grafiek hieronder.



Long is blauw, short is rood en groen is het gemiddelde van die twee.